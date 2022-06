Jurassic World Dominio: todo sobre su estreno

Este jueves 2 de junio se estrena, finalmente, Jurassic World Dominio, la esperada -y retrasada- película que marcará el cierre de la nueva trilogía de la saga de los dinosaurios, que debió estrenar en 2021.

¿Quiénes regresan a la saga jurásica? ¿Qué director vuelve a la franquicia? ¿La película retoma allí donde había terminado El reino caído (2018), con los dinosaurios en Las Vegas?

Esas y otras preguntas son respondidas a continuación, para llegar el fin de semana al cine con todo lo que hay que saber.

¿En qué andan Claire y Owen?

Los personajes centrales -si nos apartamos de T-Rex- siguen siendo Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) y Owen Grady (Chris Pratt). Afianzados como pareja, están en medio de la nada, resguardando a Maisie.

¿Con quién? No, no es un bebé dinosaurio: ya apareció en Jurassic World: El reino caído, es la niña -ya adolescente-, la nieta/hija clonada de Benjamin Lockwood, el multimillonario de la segunda Jurassic World.

Tres que vuelven

El matemático y teórico del caos Ian Malcolm (Jeff Goldblum) ya había aparecido en la nueva trilogía, que comenzó con Jurassic World, estrenada en 2015, y continuado con Jurassic World: El reino caído, en 2018. En esta última Malcolm daba un speech sobre la irresponsabilidad de la creación genética de los dinosaurios.

Bueno, Ian también está en Jurassic World Dominio. Y no es el único de la Jurassic Park (1993) original, la que había dirigido Steven Spielberg. Sam Neill, como Alan Grant, y Laura Dern, como Ellie Sattler, también vuelven para ayudar a que el desmadre creado por cierto científico no llegue a su fin.

Y hay más regresos, pero no vamos a spoilear nada por aquí.

Lo que pasa en Las Vegas... no se queda en Las Vegas

La escena post-crédito de Jurassic World: El reino caído era premonitoria: los dinosaurios habían llegado a la capital del juego, Las Vegas.

Pero no. Dominio no empieza ahí, los primeros minutos del filme se reparten entre varios escenarios, muchos de los cuales se pueden ver en los trailers.

Quién dirige

La primera Jurassic World (2015) había sido dirigida por Colin Trevorrow, que había causado impresión con su debut como realizador en el Festival de Sundance, con Safety Not Guaranteed (Seguridad no garantizada), una comedia de aventuras no estrenada en cines en la Argentina.

Así que Steven Spielberg se jugó de lleno con Trevorrow al darle la dirección de la película. Trevorrow no repitió en El reino caído (la dirigió el catalán J.A. Bayona, el de El orfanato y Lo imposible), pero sí en Dominio.

Lo que sí, participó en los guiones de las tres películas, por lo que bien podemos decir que es el cerebro detrás de la trilogía.

Qué hacen los dinosaurios

Bueno, si alguien alguna vez dijo que sacar a los dinosaurios de la isla Nublar era una de las peores de las malas ideas -lo dijo Ian, que cuando habla, sabe lo que dice- , ¿dónde están y qué hacen los animales prehistóricos en Dominio?

Deambulan por las calles, atemorizan a algunos niños... y son traficados en el mercado negro.

¿Hay otro multimillonario -casi- loco?

En Jurassic World Dominio se hace presente una compañía genética, BioSyn, que hasta ha creado un santuario para los dinosaurios. Su director es Lewis Dodgson -¿el nombre a los fans, no les suena?-, interpretado por Campbell Scott, a 30 años de Todo por amor, con Julia Roberts; el actor viene trabajando más en series que en cine, y -parece, en una de ésas, quién dice- esconde un oscuro secreto.