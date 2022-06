Detuvieron al hombre que atacó a fierrazos a un colectivo

Otra de "Relatos Salvajes" en pleno Recoleta: una discusión de tránsito terminó en un ataque de furia. El conductor de un auto acusó al chofer de un colectivo de haber rozado su auto y se bajó del auto con un fierro. Le reventó el parabrisas a fierrazos a la unidad de la línea 109. Los pasajeros grabaron todo. ★ Suscribite a nuestro canal → https://bit.ly/365OTiS ★ Informate sobre las noticias desde nuestra web → https://tn.com.ar/ ★ Y no te olvides de seguirnos en las redes! Facebook → https://www.facebook.com/todonoticias/ Instagram → https://www.instagram.com/todonoticias/ Twitter → https://www.twitter.com/todonoticias #TN #TodoNoticias #Noticias

Ataque de furia en Recoleta: un hombre se bajó del auto con un fierro y destrozó un colectivo Otra de "Relatos Salvajes" en pleno Recoleta: una discusión de tránsito terminó en un ataque de furia. El conductor de un auto acusó al chofer de un colectivo de haber rozado su auto y se bajó del auto con un fierro. Le reventó el parabrisas a fierrazos a la unidad de la línea 109. Los pasajeros grabaron todo.

El 31 de mayo se viralizó un video que sorprendió a muchos usuarios en redes sociales. Las imágenes muestran cómo un conductor descargó su furia contra un colectivo y lo atacó a fierrazos en Recoleta. En las últimas horas, el agresor rompió el silencio y aseguró que recibe amenazas desde aquel incidente.

Alejandro, el conductor que hace pocos días protagonizó un violento ataque a un colectivo de la línea 109, fue detenido ayer por la mañana luego de que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires advirtiera que manejaba a alta velocidad por los carriles exclusivos de Avenida Córdoba.

El automovilista fue interceptado en el cruce de la traza con Bonpland, a bordo de un vehículo diferente al que manejaba la noche de la agresión al colectivo.

A raíz de la intervención judicial, se dispuso una consigna de vigilancia encubierta en la puerta del domicilio del conductor. Fue por ello que, luego de ser identificado ayer por la mañana mientras salía de su casa, se lo siguió por varias calles de la Ciudad.

“Realizó maniobras imprudentes e incluso por los carriles exclusivos del transporte público de las avenidas Callao y Córdoba”, detalló la investigación policial.

“Al identificarlo, el hombre de 28 años carecía de la documentación del vehículo que conducía y no tenía el seguro obligatorio para circular. El magistrado ordenó el secuestro del rodado, de las prendas que vistió el hombre en el momento de cometer el daño contra el colectivo, de su teléfono celular y de un trozo de aluminio que se encontró”, especificaron.

La defensa del conductor que atacó a fierrazos a un colectivo

Tras la viralización del video en el que se lo exhibe eufórico e irascible mientras golpea con un fierro los vidrios de un colectivo, el automovilista brindó una entrevista en la que justificó su agresión.

“Estoy harto de esta idiosincracia en la que vivimos todos. Si yo manejo un tanque de guerra, ¿qué maneja el chofer? Fui tachero hace muchos años y puedo entender todo”, indicó.

“Soy una persona como todos, soy una persona que le gustan los autos clásicos y me llevó muchos años levantarlo para que un colectivero en cualquier maniobra de hora pico se me pegue. ¿Qué hago entonces? ¿Atropello al que tengo adelante porque tengo al señor pegado atrás? ¿O qué?”, dijo a Telefé.

En referencia al hecho ocurrido el lunes por la noche en la esquina de Paraguay y Jean Jaures, el dueño del Dodge Polara manifestó que el chofer del colectivo llevaba varias cuadras arrimándose a su vehículo.

“¿Qué siente el colectivero al tener semejante porte de transporte automotor y darle a alguien? ¿Qué siente? No estoy con furia, estoy mal. Tengo que frenar, entonces ¿qué hago? ¿Atropello a alguien o hago que me choque? ¿Qué le voy a decir? ‘Ché, por favor, ¿podés frenar?’ No, el chabón venía a embestirme”, sostuvo.

Y agregó: “El señor no tomó distancia, en todos los colectivos en el torpedo tienen cámara, por qué no agarran esa camarita y corroboran las cosas como son. ¿Por qué en lugar de tomar el video no toman las cosas como son, desde cero?”.

Por último, parafraseando a José María Traverso, multicampeón y referente del automovilismo argentino, completó: “A los colectiveros, con cariño se los digo, piensen dos veces lo que van a hacer, porque como el colectivo no es de ustedes, obviamente tienen un súper arma. Traverso lo dijo, ‘el auto es un arma’. Bueno, entonces ¿qué es el colectivo si no es un arma? Piensen dos veces”, concluyó.