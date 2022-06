Punto por punto del texto que defenderá Manzur en el Senado

Luego de 8 meses como jefe de Gabinete, Juan Manzur dará este jueves su primer informe ante el Senado de la Nación. Con la economía y la inflación como eje principal, el funcionario ya envió a la Cámara Alta las respuestas a 915 preguntas realizadas por los senadores de la oposición y del oficialismo.

Por otra parte, el jefe de Gabinete no pudo contestar cuándo ingresarán las 9.500.000 dosis restantes de la vacuna Sputnik V que el Gobierno ya había acordado con Rusia, e informó los millonarios gastos del viaje de Alberto Fernández a Glasgow en octubre pasado para la Cumbre de Cambio climático, con una polémica cantidad de funcionarios: más de $ 2.000.000 solo en comidas y alojamiento. Se espera una jornada de cruces en el recinto.

Juan Manzur va al Congreso por primera vez en 8 meses como jefe de Gabinete

Manzur se presentará en el Senado a las 14:00 para brindar el informe 132 de la Jefatura de Gabinete al Poder Legislativo, a casi un año del último informe de un jefe de Gabinete ante la Cámara, en agosto de 2021, cuando Santiago Cafiero, hoy canciller, aún estaba a cargo.

La Constitución Nacional establece en su artículo 101 que “el jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. Manzur asumió su cargo el 20 de septiembre del 2021, hace 8 meses, y 12 días. La oposición se encargará de recordárselo en el recinto.

El informe que el jefe de Gabinete Juan Manzur envió al Senado

En las últimas semanas, la Jefatura de Gabinete se encargó de elaborar las respuestas a las 915 preguntas de los senadores. El trabajo concluyó en un informe de 856 páginas que ya fue enviado al Senado y que Manzur presentará personalmente este jueves.

Según informó la subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió, con 236 consultas. Lo siguieron el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con 85; el de Salud, con 70, y los de Transporte y Obras Públicas, con 66 y 44, respectivamente.

Los senadores de la Unión Cívica Radical realizaron 551 preguntas, los del PRO 139, mientras que los del Frente de Todos, solo 74, en gran medida relacionadas con la situación de las obras y programas que funcionan en las provincias que representan.

Más allá de los cuestionamientos por el retraso de Manzur en comparecer ante el Congreso, fuentes parlamentarias de la oposición indicaron que Juntos por el Cambio no tenía previsto ninguna jugada en especial para la sesión en el recinto. “No esperamos más que relato”, indicaron en el interbloque opositor.

Por el tenor de las preguntas, tendrían especial protagonismo las espadas económicas de la coalición opositora, como el senador de Evolución, Martín Lousteau.

Qué respondió Juan Manzur sobre la economía, la inflación y el acuerdo con el FMI

Los resultados de la llamada “guerra contra la inflación” lanzada por el presidente Alberto Fernández a finales de marzo de 2022 formaron parte de las preguntas de los senadores opositores, como los radicales Mario Fiad y Pablo Blanco.

En sus respuestas, Manzur evitó confirmar cuánto será, para el Estado argentino, la inflación para este año. El jefe de ministros indicó que “el Banco Central informa que no difunde proyecciones de inflación propias”, pero afirmó que según “el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado a partir de estimaciones de consultoras, centros de investigación locales e internacionales y entidades financieras, la inflación a fines de 2022 se elevaría hasta 59,2% interanual”.

El jefe de Gabinete ratificó que para el Ministerio de Economía “la inflación es un fenómeno multicausal” y también sostuvo que la aceleración inflacionaria de los primeros meses del 2022 “respondió principalmente a determinados shocks externos en los precios internacionales debido a la sequía en Sudamérica y el posterior estallido del conflicto bélico en Ucrania”.

“Indique si resultan realistas las proyecciones planteadas en el acuerdo con el FMI que estipula un crecimiento entre 3,5 y 4,5% de la actividad y una inflación entre 38,0% y 48,0%. Nos podría indicar cuales son las proyecciones actuales del gobierno”, le pidió el senador Blanco.

“Aún si la actividad económica tuviese una meseta en los subsiguientes trimestres de medición, por arrastre estadístico el crecimiento alcanzaría el 3,0%. Estos resultados ratifican las proyecciones planteadas en el acuerdo con el FMI”, contestó Economía, a través de Manzur.

El jefe de ministros también indicó que, según la cartera que conduce Martín Guzmán, “el Estado argentino está cumpliendo con las metas fiscales del Programa de Facilidades Extendidas con FMI”.

“Las metas cuantitativas acordadas con el FMI son el resultado primario, el financiamiento monetario y la acumulación de reservas. En estos tres puntos no habrá modificaciones. En el primer trimestre de 2022 se cumplirían las metas fiscales y monetarias acordadas con el FMI. El déficit primario fue de 0,25% del PIB aproximadamente, mientras que la asistencia financiera del BCRA al Tesoro fue de 0,16% del PIB. No hay, por el momento, modificación de las metas”, agregó.

Qué respondió Juan Manzur sobre la Sputnik V y los millonarios gastos del viaje de Alberto Fernández a Glasgow

Como informó TN en marzo pasado, de las 30.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus que el Gobierno acordó con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RIDF), la Argentina recibió poco menos de 21.000.000.

A Juan Manzur se le pidió informar fecha y cantidades entregadas de la vacuna y qué acciones tomó el Gobierno ante el retraso en las entregas. También fue consultado por “el costo estimado de este refuerzo de vacunación obligado a ciudadanos y residentes por la no aprobación de la vacuna Sputnik en el orden internacional”.

Según el informe del Jefe de Gabinete, el Ministerio de Salud confirmó que al RIDF todavía le resta entregar 9.521.955 de dosis. “En relación a las entregas pendientes, debido a la situación de público conocimiento, este ministerio no puede confirmar una fecha de entrega de las mismas y que se encuentra realizando gestiones en ese sentido”, sostuvo.

“El Ministerio de Salud informa que no considera un refuerzo de vacunación obligado a ciudadanía y residentes por la no aprobación de la vacuna Sputnik en el orden internacional y, por tanto, no es necesario estimar costo en el sentido preguntado”, agregó.

Al jefe de Gabinete también se le pidió informar los gastos de la extensa comitiva que Alberto Fernández llevó a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático del 28 octubre al 3 de noviembre del 2021 en Glasgow.

Al presidente lo acompañaron, según Manzur, 11 funcionarios: Santiago Cafiero, Jorge Argüello, Gustavo Beliz, Martín Guzmán, Juan Cabandié, Julián Dominguez, Gabriela Cerruti, Julio Vitobello, Cecilia Nicolini, Marcelo Martín, y Juan Manuel Olmos. Sin incluir, a personal médico, ceremonial, custodia y a la primera dama, Fabiola Yañez.

Los gastos de hospedaje, almuerzos, cenas, y “extras” -que no fueron detallados- en Escocia ascendieron a $2.164.307,78, indicó Manzur. “El transporte aéreo para realizar el viaje desde Buenos Aires - Roma – Glasgow - Buenos Aires se realizó mediante un contrato de fletamento con la empresa Aerolíneas Argentinas (OC 23-1106-OC21) por un monto de $35.700.000″, agregó.

Fuente: TN