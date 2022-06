Valdés aclaró cómo es su vínculo actual con Tinelli

Hace tres semanas, se conoció que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés habían puesto fin a su relación después de nueve años, en los que fueron padres de Lorenzo y en el que habían sorteado unas cuantas crisis. La noticia se dio a conocer a través de fuentes cercanas que aseguraban que el conductor y la empresaria habían tomado la decisión en buenos términos, como confirmaron luego los propios involucrados.

“No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien”, dijo el conductor de ShowMatch en LAM al conocerse la noticia y no volvió a referirse al asunto de manera pública. "Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo”, le dijo más tarde la actriz al conductor Ángel de Brito.

Declaraciones polémicas

Días después, Guillermina volvió a realizar unas breves declaraciones durante los festejos por el aniversario de un shopping. “Estamos muy bien, la vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo y para mí eso es todo. Nos respetamos y queremos, qué más le puedo pedir a la vida”, dijo la actriz en diálogo con Socios del Espectáculo y contó que diariamente hablan de su hijo Lolo: “Vemos qué es lo mejor para él, es el proceso de la separación, y saber que vamos a ser compañeros toda la vida”. Sobre si ella sigue en contacto con el resto de los hijos de él y viceversa, marcó distancia: “Cada uno cuida los espacios, pero lo que es común, Lolo y una fundación que peleamos para que haga esta bueno que siga, que es el motor para seguir”.

Estas palabras alimentaron los rumores que circularon luego de la ruptura y que hablaban de un distanciamiento en la familia ensamblada que integran los hijos de ella -Dante, Helena y Paloma, fruto de su relación con Sebastián Ortega- y los de él -Micaela y Candelaria, fruto de su matrimonio con Soledad Aquino; y de Francisco y Juana, de su relación con Paula Robles.

Este miércoles, la empresaria fue sorprendida por el móvil de LAM y volvió a referirse a la separación. Primero, habló de su ausencia en la fiesta del Martín Fierro, una gala a la que estaba invitada en la terna a mejor jurado por su participación en La Academia de ShowMatch. “Es complejo, era el espacio de Marce, y justo estábamos en esta instancia y era raro. Y tampoco podía”, se excusó en referencia a la entrega a la que finalmente tampoco asistió su ex.

“Yo soy ariano, me pega la separación, no sé a Marcelo”, preguntó el cronista Alejandro Castelo, buscando un guiño de la exmodelo. “Tendrías que preguntarle a Marce, pero dejalo tranquilo, está bien, está preparando su programa, todo bien”, respondió Valdés. Al escuchar que nombraba a su ex de manera cariñosa, el periodista le preguntó por aquella mención “al padre de sus hijos” que había hecho ruido. “Lo nombro siempre, quizás lo editaron, no sé. Yo tengo buena onda, si alguien le quieren buscar la quinta pata al gato no sé, pero yo tengo buena onda con Marce, no te voy a mentir. Lo quiero”, señaló sin rodeos.

Por último, también se refirió a los rumores que hablaban de una mala relación con los hijos del conductor: “Los amo, fueron nueve años”, respondió y negó que haya fisuras en la familia ensamblada: “Hicimos un espacio hermoso, es el día de hoy que lo festejo, lo agradezco y lo conservo porque tengo relación con todos”, aseguró respondiendo todo, salvo la consulta si la ruptura era definitiva, que eligió gambetear para subirse rápidamente a un automóvil.

