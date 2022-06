El Rubius es tapa de la revista Forbes de España

El Rubius fue elegido para ser la tapa de la revista Forbes titulada “Best Gamers 2022”. Tanto él como el youtuber Raúl Auron Play Álvarez son quienes lideran el top de streamers de videojuegos en España en Twitch. Es considerado por muchos como el primer gran conquistador de Internet. El Rubius cuenta con 12 millones de seguidores en la plataforma morada y es pionero en la temática. Por eso no sorprende que haya sido seleccionado por sobre otros para ser el protagonista. “Portada de Forbes. Momento stonks”, escribió el Rubius en su cuenta personal de Twitter citando el tweet de Forbes y dando a conocer la noticia.

En la imagen de la portada, en blanco y negro, se lo puede ver al streamer con un saco y una remera, ambas prendas de color blanco, así como también su pelo combinado a la perfección con el fondo de la fotografía del mismo color. Además, la revista también publicó un extenso artículo, donde detalla desde sus inicios su carrera profesional como creador de contenido incluyendo detalles que eran, hasta el momento, desconocidos. El Rubius habló sobre sus gastos más exóticos, el precio que tuvo que pagar por su fama en su país y también cómo fue lidiando con el hate de sus fanáticos, situación que lo llevó a irse a vivir a Andorra, entre otros temas de su vida privada.

Entre sus frases más destacadas, y para la tranquilidad de sus miles de seguidores en las diferentes plataformas, se puede mencionar que su idea es seguir vinculado al entorno gamer por muchos años más: “El ser streamer hizo que me sienta más yo mismo que nunca. Rubius podría decirse que es mi yo Red Bull, una versión energética y engrandecida de Rubén, pero no dejo de ser la misma persona”. ¿Morirá algún día el personaje como en alguno de sus videojuegos? “Ese momento lo veo lejano... Mientras me motive y pueda elegir mi camino me veo dándolo todo hasta los 80 años”, enfatizó el creador de contenido, quien actualmente tiene 32 años de edad.