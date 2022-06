Un documental explora la muerte de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe nació un 1 de junio de 1926 y falleció a la corta edad de 36 años, en Los Ángeles. La muerte de Norma Jeane Mortenson, tal era su verdadero nombre, siempre estuvo rodeado de secretos y las más variadas teorías conspirativas, por lo que jamás pudo cerrarse de manera efectiva la investigación que apuntaba a si se trató de un suicidio o el homicidio de una de las estrellas de cine y sex symbol más importantes de la historia de Hollywood.

A través del documental "El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas", que puede verse en Netflix, se intenta hacer un recorrido del inicio y el tramo final de la turbulenta historia de la actriz "para arrojar luz sobre su glamorosa y complicada vida y ofrecer una nueva visión de aquella fatídica noche", según promete en su sinopsis. Todo esto en cien minutos

La producción fue dirigida por Emma Cooper y se centra en la investigación del periodista Anthony Summers para reconstruir las últimas semanas de la diva mediante "cintas inéditas" de quienes mejor la conocieron.

Directores famosos, compañeros de profesión, agentes e investigadores privados, e incluso su psiquiatra, Ralph Greenson, dan su testimonio a medida que avanza la historia.

Quiénes aparecen en Los Misterios de Marilyn Monroe

El insumo principal de este documental es el trabajo de Summers. El periodista irlandés realizó mil entrevistas para la confección de su libro de 1985, "Goddess: The Secret Lives Of Marilyn Monroe" (Diosa: Las vidas secretas de Marilyn Monroe), 650 de las cuales fueron grabadas. Son esos audios, que hasta ahora no habían sido escuchados, los que nos van transportando a distintos momentos de la carrera de Norma Jeane.

La obra cuenta con los testimonios de los cineastas Billy Wilder, que la dirigió en "La comezón del séptimo año", y John Huston, con quien trabajó en "Mientras la ciudad duerme" y "Los inadaptados". También de actrices como Peggy Feudy, Jenne Martin y Jane Russell (con quien protagonizó la exitosa película "Los caballeros las prefieren rubias"). Estos apuntan a su llegada a la cima de la fama, su status como símbolo sexual y describen una cierta "vulnerabilidad" en su personalidad pero mucha "autenticidad" e "inteligencia".

Otras voces interesantes son las que corresponden a los hijos y la viuda del Dr. Greenson, que tenía métodos poco convencionales para tratarla. El psiquiatra fue la persona que llamó Eunice Murray (ama de llaves de Monroe, que también fue entrevistada y aparece en la película) cuando encontró cerrada la puerta del dormitorio y que finalmente determinó su muerte antes de la llegada de los paramédicos.

El oficial de policía Fred Otash, que también se desempeño como investigador privado, el agente superior del FBI, Jim Doyle, y el famoso actor Peter Lawford, esposo de Patricia Kennedy son otras de las conversaciones en torno a las extrañas circunstancias de la muerte de Marilyn y su vínculo con los hermanos Robert y John Kennedy.

Arthur Miller y el comunismo

La obra también hace foco en los matrimonios de Marilyn. Su primer esposo fue James Dougherty y luego se casó dos veces más. Sus matrimonios con la estrella de béisbol Joe DiMaggio y con el dramaturgo Arthur Miller recibieron una alta cobertura mediática y ambos terminaron en divorcio.

Sobre este último se señala que ocurrió en "los días más duros del macartismo", cuando la sospecha era moneda corriente en Hollywood. El FBI, que ya le pisaba los talones a Miller, comenzó a investigar si Monroe no era quizás era una pantalla para que este, investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas Estadounidense, popularizara el socialismo.

Además de la causa marxista, también se hace el comentario sobre la turbulenta relación con el ganador del Premio Pulitzer, sus celos y malos tratos.

Marilyn, Bob y John F. Kennedy

Tres meses después de cantarle en su cumpleaños al posteriormente asesinado presidente de los Estados Unidos, Marilyn falleció en la noche del 4 al 5 de agosto de 1962. Según la autopsia, la causa de su muerte fue probablemente un suicido por sobredosis, aunque el documental plantea muchas inconsistencias.

Registros inexactos, personas que no deberían estar allí y un traslado de emergencia polémico dan marco a fuertes especulaciones. La presunta flaqueza de la versión oficial también es alimentada por su relación con los Kennedy, con John Fitzgerald por un lado pero especialmente con Robert, que fue fiscal general del país norteamericano. El lugar donde se producían buena parte de los encuentros con los poderosos hermanos era la casa de Lawford, situada junto a la playa de Los Ángeles.

Sin embargo, a pesar de la monumental investigación de Summers y una edición prolija, el documental de Cooper deja un sabor de boca amargo. Ya sea por quedarse corto en la promesa de su premisa o algunas decisiones estéticas discutibles, El misterio de Marilyn Monroe: las cintas inéditas termina siendo un producto irregular que sirve más para ordenar eficaz y didácticamente algunos hechos que condujeron al fin de la vida de la legendaria actriz para quienes menos conozcan la historia.