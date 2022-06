Jujuy Jiménez publicó un video para responder a las críticas

Aunque parezca mentira, las críticas a los cuerpos ajenos siguen existiendo. Especialmente, en las redes sociales, un espacio donde muchos usuarios aprovechan el anonimato para hacer comentarios despectivos sobre otras personas. Y las víctimas más frecuentes son los famosos, que son los que más expuestos están ante la mirada ajena. En este sentido, una de las figuras públicas que lo sufrió en las últimas horas fue Sofía Jujuy Jiménez, quien se cansó de recibir mensajes agresivos y decidió publicar un contundente video en su cuenta de Instagram.

Su reflexión

“¿Te gusta? ¿No te gusta?”, aseveró mirando a cámara, en ropa interior, y girando su cuerpo. “¿Más carne? –dijo señalando su cola- “¿menos?” –agregó tocándose el abdomen- “¿más cachete?” –y se puso sus manos sobre su cara- “¿menos?” –mientras se tocaba los brazos- “¿más brazos?”- y se tocó los hombros. “Soy esto”. Y cerró: “Basta. Basta de definirse por lo externo, por favor. La vida pasa por otro lado. Se lo juro. Sueño con una sociedad con mucho más amor y menos odio”.

En tanto, en el posteo junto a la grabación, hizo una reflexión más extensa: “Cómo les conté en mis stories recién, anoche llegué a mi casa terminando una semana muy linda, plena de mucho trabajo que amo, y de repente, me encuentro con unas fotos en Ciudad magazine de un evento al que había asistido junto a otros personajes del medio. Feliz, entro a chusmear para ver qué onda, empiezo a leer los comentarios y fue inevitable quedarme helada y sorprendida de tanto odio y mensajes TAN autodestructivos”, comenzó expresando.

En ese sentido, aclaró: “Y digo AUTO, porque en realidad no hacen más que proyectar el enojo, bronca, inseguridades que tienen dentro. Me encantaría poder transmitirles a todos ellos que si buscan y revisan bien adentro de ellos mismos, encontrarán cosas hermosas y valiosas. Pero se qué no es un trabajo fácil, por eso tampoco los juzgo y simplemente entiendo que estamos en diferentes momentos del camino de la evolución”.

“Agradezco todo mi autocuidado y lo compasiva que soy conmigo misma, ya que eso me hace más fuerte y me permite recibir todo eso desde un buen lugar. Quizás en plena pandemia me pasaba esto y ni te la contaba”, continuó. Y se solidarizó con quienes también sufren situaciones similares: “Por eso me parece TAN injusto que siga sucediendo. Pienso en las mujeres que de repente las agarran más débiles o en esos días que tenemos (mínimo una vez al mes) y digo, ¿por qué? O yo mejor me pregunto, ¿para qué? ¡Y he aquí mi posteo!”.

En esa línea, llamó a un cambio de mentalidad: “Desde mi lugar de comunicadora, me pareció interesante tomarnos unos segundos para reflexionar sobre un tema que afecta a TANTAS personas. Lo loco es que estamos en 2022, con muchas más posibilidades de tener acceso a informaciones o temas que antes ni se tocaban. Hoy con las redes sociales, podemos ser más conscientes a la hora de dejar un mensaje”.

Por último, cerró: “Pienso que te puede atraer, gustar más, menos alguien, el punto es la pérdida de tiempo y energía en emanar odio, criticar cuerpos, CUERPOS, con lo sagrado y valioso que son, con sus miles de formas y diferencias que hacen único a cualquier ser humano. Más amor, menos odio, porfi ¡Nuestros cuerpos NO nos definen! El corazón sí”.

Fuente: TELESHOW