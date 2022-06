Qué significan los símbolos que usan los militantes de Milei

El furor que genera la imagen de Javier Milei, especialmente en los jóvenes, ha sido reflejado en sus actos de campaña, antes de dar el batacazo en las urnas de las elecciones legislativas del pasado 2021. Sin embargo, lo que pasó desapercibido es la simbología que hay detrás del movimiento liberal que acompaña al economista y diputado nacional.

Para estos jóvenes tampoco es una novedad: ya se vieron muchas banderas en aquellos actos de campaña, pero el merchandising es cada vez mayor. Se trata de la bandera de Gadsden, una bandera amarilla con una serpiente cascabel en espiral y en posición defensiva.

Debajo del dibujo se lee la frase "Don't tread on me", que significa "No me pisotees". Se trata de un ícono del liberalismo estadounidense, aunque fue visto en diversos y polémicos sucesos últimamente.

La bandera de Gadsden

Se trata de un símbolo viejo, que en realidad corresponde al período de la Revolución Americana, originalmente un mensaje anticolonialista a Gran Bretaña.

La bandera fue creada por Christopher Gadsden en el año 1775, aunque la idea de la serpiente en sí fue de Benjamin Franklin. Hoy su significado ya no es el mismo.

Lo que comenzó como una lucha para defender las libertades individuales de las personas terminó siendo usado por los militares del sur estadounidense y los sectores más extremistas de la supremacía racial. Incluso, muchos seguidores de Trump, con quien Milei muchas veces fue comparado, la han utilizado.

Sin embargo, no pasó desapercibida la bandera cuando estos grupos neonazis estadounidenses llevaban esvásticas y también esta bandera en diversos actos, incluso, el recordado intento de toma del capitolio.

Esta bandera en 2014 fue depositada sobre los cadáveres de dos policías masacrados en una pizzería de Las Vegas, recuerda el sitio web Politico.

En todos los actos de Milei se encuentra esta bandera, y hasta se comercializan pines y cuadros con ella. Lo cierto es que el año pasado, Nicolás Emma, jefe de campaña de Milei, presidente del Partido Libertario y tercero en la lista del economista, agitó la bandera en el escenario.

Muchos de los testimonios de los jóvenes militantes libertarios hablan de la comparativa con Trump y Bolsonaro y hasta algunos reconocen un antisemitismo detrás de estas banderas, aunque Milei haya manifestado varias veces que el nazismo, por ideología, no tiene lugar en su espacio liberal.

“Prefiero que me digan nazi y no montonero terrorista de los 70”, dijo uno de los militantes.