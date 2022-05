Mauricio sobre Alberto: "Está fuera de sí, desencajado”

Apenas horas después de que Alberto Fernández criticara con dureza la gestión de Mauricio Macri al señalarlo como un “ladrón de guante blanco”, el ex Presidente de la Nación entre 2015 y 2019 no dudó en responder. “Está fuera de sí, desencajado”, señaló el referente del PRO a Radio Del Sol de Uruguay en relación al mandatario nacional.

¿Quiere escuchar lo último que dijo Alberto Fernández sobre usted?, le preguntaron los periodistas de la radio oriental. “No, no hace falta. Lo leí hace rato y está fuera de sí. Está desencajado”, respondió Macri. ¿Pero sabe qué le dijo?, insistieron los periodistas uruguayos. “Ladrón de guante blanco... todas esas cosas, es un disparate”, insistió Macri y completó: “Sin palabras, está fuera de quicio”.

Este martes, también, Macri brindó una entrevista al diario El País de Uruguay y apontó contra la actual vicepresidenta de la Nación a la hora de criticar al Presidente. “Cristina Kirchner inventó este gobierno con alguien que no tenía ni voto propio ni liderazgo alguno”, comentó. “Nunca se tomó deuda a la velocidad que está tomando el de Alberto Fernández”, enfatizó.

En su análisis del plano económico nacional, Macri insistió: “Esta vez con la excusa de la pandemia este gobierno de Alberto Fernández es el que está tomando más deuda en la historia de la Argentina. Nunca se tomó deuda a la velocidad que está tomando el de Alberto Fernández. Pero el relato de ellos, que es una sucesión de mentiras, dice todo lo contrario”.

En las primeras horas de la tarde de este martes, Alberto Fernández había apuntado contra la gestión presidencial del referente del PRO cuando lo calificó de “ladrón de guante blanco”. “Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron; que expliquen los parques eólicos, la estafa al Correo, la estafa por los peajes... Estoy esperando que alguna vez la Justicia se dignifique a sí misma y llame a rendir cuentas a los ladrones de guante blanco, a los poderosos“, vociferó Fernández.

Macri, por su parte, al analizar aquel escenario de la economía argentina en su mandato fundamentó: “Reemplazamos las deudas que vencían con el crédito del FMI, que mayoritariamente fue a eso. Con lo cual todo lo que se dijo de parte de este gobierno de que la plata se fugó, que endeudamos criminalmente la Argentina, todas esas denuncias son todas payasadas”. Luego, remarcó: “Porque la deuda fue reemplazar deuda que ya teníamos, mucha que había tomado el gobierno de ellos, y la que tomamos nosotros fue por el déficit que dejaron ellos”.

Cuando el medio uruguayo consultó a Macri si se habla con CFK, él respondió: “Lamentablemente, no”. Además, aclaró que su trato con Alberto Fernández “no existe más”. “Es una persona que ha destruido el valor de la palabra presidencial. Hablar con alguien que te dice una cosa a la mañana y otra a la tarde todos los días, pierde todo valor”, apuntó sobre el presidente.

Otro de los aspectos tocados en el diálogo con el diario de Uruguay, Macri habló sobre la interna en Juntos por el Cambio de cara a las próximas presidenciales, en las que son varios los referentes que tienen aspiraciones de llegar a Casa Rosada. “Las PASO arrancarán en marzo o abril del año que viene, y ahí se alistarán todos los curas que quieran ser papas. Y yo estoy apoyándolos a todos para que lleguen con sus mejores propuestas”, comentó con mesura. ¿Usted va a estar en esa lista?, le preguntaron desde el medio oriental. “Hoy no estoy”, respondió.

Javier Milei también fue eje de los comentarios de Macri. Sobre el líder libertario, el ex mandatario señaló: “Yo respeto que Milei, con su estilo, haya venido a defender ideas que yo venía batallando a favor de la libertad económica y política hace 18 años”. Pero al mismo tiempo fue crítico: “No comparto a veces la violencia de su lenguaje. Él está participando en su espacio, con sus propuestas y no ha venido a plantear de hacer una alianza con Juntos por el Cambio”.

En el plano internacional, el ex presidente hizo hincapié en la integración del Mercosur y aclaró: “No se puede condenar más a nuestras sociedades a la pobreza y a la exclusión por falta de integración”. Luego, al ser consultado por si está de acuerdo con la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, Macri aseguró: “Sí, no son democracias. Nosotros debemos estar claramente en una sola baldosa. No se puede estar en la fiesta y en la procesión. Somos gobiernos democráticos y defendemos los derechos humanos, o somos dictaduras. Esas son dictaduras”.