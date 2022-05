"Si no pagan mayo, el lunes se para el país", advierten en Fatap

Gerardo Ingaramo, titular de Fatap, anunció a Cadena 3 de Córdoba que "si no llega la cuota de mayo para el lunes, se para el país", en referencia al acuerdo salarial acordado la semana pasada entre Transporte, el Comité Federal de Transporte y el organismo.

"Vemos que no vamos a poder pagar, porque no generamos más fondos. Por eso solicitamos las dos cuotas. Hoy tenemos una sola cuota cobrada y vemos que no le dan importancia, no les interesa, nos dijeron 'esto es así'", dijo.

Y detalló que solo a la ciudad de Córdoba le tienen que pagar $ 300 millones del Gobierno para funcionar. "Son cifras astronómicas, necesarias para el pago y funcionamiento de los servicios", aclaró.

Y criticó que este pago se le realizó al AMBA el mes pasado. "Le depositan el viernes para pagar los sueldos el lunes, y no hay pago. A nosotros nos deben un mes todavía. La situación es crítica", aseguró.

Este martes, la Fetap se reunirá en Buenos Aires con la Comisión de Transporte de Diputados para tratar una posible ley federal de subsidios o "al menos un aumento de los fondos".

"Todos terminan haciendo acuerdos sin nosotros en la mesa", lamentó Ingaramo.

