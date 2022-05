Oro: dos minas argentinas se vendieron por u$s 6700 millones

La Transacción implica una valuación para Yamana de u$s 6.7 billones

Gold Fields compró Yamana Gold, la minera que opera el proyecto MARA y Cerro Negro en la Argentina, por u$s 6700 millones. La operación crea una de las cuatro principales productores de oro a nivel mundial.



Según informaron ayer desde Yamana Argentina, las operaciones de Cerro Moro en Santa Cruz y el Proyecto Integrado MARA en Catamarca -ambos en etapa de exploración, continúan tal como están previstos.

"La capacidad financiera y operativa de los proyectos se fortalece con flujo de efectivo complementario y perfiles de crecimiento", dijeron las firmas en un comunicado donde agregaron que el nuevo productor global tendrá su sede en Johannesburgo con operaciones en Sudáfrica, Ghana, Australia, Canadá y América del Sur.

La oferta de todas las acciones realizada por Gold Fields a una relación de intercambio de 0,6 por cada acción de Yamana, implica una valoración para Yamana de u$s 6700 millones.



DETALLES DE LA COMPRA DE YAMANA GOLD



El acuerdo definitivo implica que Gold Fields adquirirá todas las acciones comunes en circulación de Yamana a razón de 0,6 de una acción ordinaria de Gold Fields o 0,6 de una acción depositaria estadounidense de Gold Fields (ADS de Gold Fields) por cada acción de Yamana.

La Transacción implica una valuación para Yamana de u$s 6.7 billones y representa una prima del 33,8% sobre el Precio Promedio Ponderado por Volumen ("VWAP") de 10 días de las Acciones de Yamana de u$s 5,20 el viernes 27 de mayo de 2022, siendo el último día de negociación en la Bolsa de Nueva York anterior a la fecha de este anuncio, con base en el VWAP de 10 días de los ADS de Gold Fields de US$ 11,59.

Al cierre de la Transacción, se anticipa que los Accionistas de Gold Fields y los Accionistas de Yamana poseerán aproximadamente el 61% y el 39% del nuevo productor global, respectivamente.

La adquisición de Yamana por parte de Gold Fields fortalece significativamente la capacidad de la compañía combinada para cumplir con los tres pilares estratégicos de Gold Fields, que son:

Maximizar el potencial de los activos; avanzar en el compromiso ESG (ambiental, social y de gobernanza); y aumentar el valor y la calidad de su cartera de activos.

El nuevo productor global tiene el potencial de crear un valor significativo a largo plazo para los accionistas a través de una mayor escala, una cartera de activos líder en la industria, un perfil de producción mejorado con un potencial de crecimiento significativo, sinergias operativas y geológicas, y un perfil financiero fortalecido para el crecimiento futuro y rendimientos de los accionistas.

El directorio de Gold Fields cree que ofrecer las acciones de consideración de Gold Fields es la mejor manera de capturar y desbloquear oportunidades de crecimiento mientras se mantiene la flexibilidad financiera, el capital y la disciplina operativa, y se brindan retornos atractivos a los accionistas.

"Los sólidos flujos de efectivo operativos a corto plazo de los activos de producción de Gold Fields complementan los requisitos de capital manejables de la cartera de proyectos de clase mundial y alto rendimiento de Yamana, proporcionando una mayor capacidad para financiar la cartera de crecimiento combinado internamente, al tiempo que mantiene los rendimientos de los accionistas en línea con la política actual de Gold Fields", dijo la compañía.