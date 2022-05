Vecinos encadenan autos a los árboles para evitar robos

En tiempos desesperados, medidas desesperadas. Así podría definirse la situación que se vive por estos días en la ciudad de Rosario, donde vecinos comenzaron a implementar una insólita estrategia para combatir la inseguridad: encadenan sus autos a árboles o columnas y le sacan las ruedas para evitar que se los roben. En algunos casos van más allá y hasta se llevan las baterías.

La increíble medida comenzó a verse en el oeste de la ciudad, en las inmediaciones de la esquina de Derqui y Donado, donde la serie de robos a vehículos es una constante y la falta de respuesta de las autoridades llevó a los propietarios a implementar una solución al menos temporal. Horacio, uno de los vecinos que fue víctima de un robo, relató en diálogo con Rosario 3, la decisión que tomó para evitar que lo asalten nuevamente. Pero no fue el único. Según dijo, otros habitantes del barrios decidieron hacer lo mismo.

“Todos los días le saco la rueda porque yo sufrí otro hecho de inseguridad y ante todos estos hechos no me queda otra que venir y quitarle la rueda. Cuando tengo que salir, tengo que volver a colocarla y tratar de esa manera de que se me lleven el vehículo. Le saco batería y rueda”, comentó el hombre mientras mostraba su auto de color bordó sin la rueda delantera derecha estacionado frente a su domicilio.

Lo situación es cada vez peor

“El robo de baterías es normal, a mí ya me la sacaron una vez. No sólo la batería, veo que el modus operandi es que te sacan el auto a la rastra, entonces dije que le sacaré una rueda. Y si esto no es suficiente le sacaré otra. No sé”, agregó Horacio, quien dijo que implementa la medida porque “quiere dormir tranquilo a la noche para poder descansar”.

En ese sentido, reveló que en el barrio hay un taller mecánico que hace lo mismo. Por miedo a que los vehículos que tienen en reparación se los lleven, el dueño del establecimiento tomó la misma decisión: sacarle las ruedas. Horacio explicó que pese a la molestia de tener que aplicar la insólita rutina, “otra cosa no le queda por hacer”. “Tardo unos 15 minutos en sacarla, llevarla a mi casa. Y luego lo mismo para ponerla”, explicó.

“Chipi”, el dueño del taller mecánico del barrio, suele dejar vehículos en la vía pública y adoptó el mismo método para evitar los robos. Por las noches les saca una rueda a todos los autos antes de irse a su casa. “No me quedo tranquilo, nos levantamos a la madrugada con mi señora y miramos por la ventana si están los autos”, declaró este lunes en el programa El Contestador, de Radio 2.

“Acá los vecinos encadenan los vehículos, a una columna, a un árbol, al diferencial del vehículo. No se puede vivir más. La traba para el volante ya no es segura, los muchachitos tienen todas las mañanas y se lo llevan igual”, agregó.

Pablo es fletero durante la semana y los domingos vende pochoclo en un carrito. El pasado feriado del 25 de mayo, a la madrugada, le robaron una camioneta Ford F-100 que estaba estacionada en la puerta de su domicilio en el mismo barrio. El hombre no llegó a poner en práctica la medida que sí implementaron sus otros vecinos y se quedó sin su herramienta de trabajo.

Los ladrones ataron una soga al paragolpes de la chata y se la llevaron arrastrándola con otro auto. “Estos muchachos me arruinaron, soy sostén de familia. Ofrezco recompensa para quien tenga información de la camioneta”, dijo a Rosario 3. Al menos su mala experiencia le sirvió como ejemplo para el resto del barrio.