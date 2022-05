El efusivo piropo de Tini a De Paul y su respuesta

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanza a pasos agigantados. Tan es así que los protagonistas brindan cada vez más señales en las redes sociales. En este sentido, la última muestra de amor vino por parte de la cantante, quien le dedicó un inesperado piropo a su flamante pareja.

Todo comenzó cuando el futbolista compartió una foto suya en medio de un entrenamiento con la Selección, con la que dentro de pocos días tendrá que afrontar el partido por la Copa de Campeones Conmebol- UEFA frente a Italia, y luego, un amistoso frente a Estonia el próximo domingo en España. “Últimos detalles.. ¡2 días!”, escribió el jugador junto a la postal. Su novia no pudo contenerse y, entre los cientos de comentarios que recibió el posteo, ella también quiso dejarle el suyo. “Mira vos lo bueno que estas”, le expresó sin pudor la intérprete de “Miénteme”, ya sin reparos a la hora de expresar sus sentimientos en público.

Dicho mensaje también se llenó de “me gusta” y de respuestas de sus seguidores. “No bueno me voy a desmayar acá”, “Aquí llegó la Triple T”, “Fan de esta pareja”, “Martina me vas a matar de un paro”, fueron algunas de las respuestas al comentario de la artista. Pero también recibió la efusiva réplica del integrante del seleccionado argentino: “Te extraño mi amor”, le escribió junto a tres corazones.

Cumpleaños feliz

Pero esta no es la primera vez que ambos se dedican mensajes amorosos en las redes. El último 24 de mayo, día en el que el mediocampista del Atlético de Madrid cumplió 28 años, Stoessel también se había encargado de saludarlo públicamente. Lo hizo, en esa oportunidad, a través de un comentario que De Paul le había dejado en un posteo de su perfil de Instagram. “¡No tinitaaaa afloja!”, la había elogiado él. Y sin dudarlo, ella le había contestado: “Feliz cumpleaños, bombón”.

Incluso, el sábado, mientras esperaba la trasmisión en vivo del show de Tini en el Hipódromo de Palermo, Rodrigo había compartido una story en la que se veía la pantalla de su computadora. “Dale, che, ¿cuánto falta?”, había escrito, sin poder contener la ansiedad por ver a su novia en el escenario. Posteo que ella respondió con el emoji de un corazón.

Desde los primeros rumores, la historia de amor de De Paul y Stoessel convocó la atención de los fanáticos de ambos. El futbolista levantó su perfil y consiguió mayor notoriedad desde que se convirtió en figura y referente de la Selección que ganó la Copa América 2021, que cortó una sequía de 28 años sin vueltas olímpicas.

El romance generó la aparición de distintas personas cercanas a ambos, como Camila Homs, la ex esposa del mediocampista y madre de sus hijos. “La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo”, había dicho en diálogo con Socios del espectáculo. “Toda separación es difícil. Personalmente no voy a contar las cosas que me pasan, pero cualquier persona sabe que una separación no es fácil. Eso es algo que me voy a guardar para mí, si quieren preguntarme otras cosas personales sin hablar de ese tema, les contesto lo que quieran”, había agregado.

Fuente: TELESHOW