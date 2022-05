La sorpresa que hizo llorar a Vero Lozano al aire

Este lunes fue un día muy especial para Vero Lozano. Es que ayer llegó a los 52 años y no fue un aniversario más para ella. Porque claro, después del terrible accidente que sufrió mientras esquiaba en Aspen, la conductora ve la vida de otra manera.

Lo cierto es que para festejar, la producción de Cortá por Lozano le preparó varias sorpresas. Una de ellas, y la más emotiva, fue el saludo de Khan-Faradoqui, el médico que la operó y le salvó los talones. “No solamente estamos nosotras para saludarte, hay alguien más”, le anticipó Analía Franchín, justo antes de que pongan el tape al aire.

“Hola Verónica, estoy muy agradecido de estar en tu programa. Antes que nada, te deseo un feliz cumpleaños. Yo sé que es un cumpleaños especial para vos y espero que puedas disfrutarlo. Me impresiona mucho cómo te venís recuperando. Me enteré que ya estás caminando y haciendo ejercicio”, comenzó expresando el cirujano, mientras la conductora no podía evitar las lágrimas de emoción.

Y continuó: “Como bien sabés, tus fracturas fueron severas, y no podrías haberte recuperado tan bien sin tu sonrisa permanente, trabajo duro y sin el increíble apoyo de tu familia. Tu actitud positiva y el amor entre Jorge (Rodríguez) y vos son inspiradores para mí”. En tanto, el profesional cerró: “Mi deseo es que podamos encontrarnos otra vez, pero fuera del hospital. Por favor, háganme saber si vuelven. A mí también me gustaría visitar Buenos Aires algún día. Otra vez, feliz cumpleaños y te felicito por tus éxitos”.

En ese momento, Lozano no pudo evitar conmoverse. “Lo bien que habla, chicos, ojo”, resaltó sobre la perfecta pronunciación en español del médico. “Me re emocioné, ¿ustedes vieron lo que es? Es un amor”, comentó. En ese sentido, Franchín acotó: “Lo lindo que destaca el doctor, más allá de lo que hace la ciencia, es tu sonrisa y tu empuje. No dejás de hacer ejercicio, pero no por una cuestión estética, sino por querer salir adelante”. Invitadas también al programa, sus amigas también destacaron la valentía de Vero. “Sos un orgullo”, le dijeron.

En esa línea, reflexionó: “No me gusta de ponerme en el lugar de ejemplo de nada, porque hay gente que la pasa realmente muy, muy mal. Pero sí, si puedo inspirar a alguien un poquitito, está bien. Y que en una situación así, porque yo ya estoy caminando, hay gente que la pasa para el or..., mucho tiempo y está en una situación irreversible, pero lo que yo sí entendí en esta situación es que lo que nadie me podía quitar era cómo yo lo encaraba. Cualquier cosa que te esté pasando es eso, y que mañana está la posibilidad de algo nuevo”. Y cerró: “A veces uno se auto castiga y dice: ´No, lo tendría que haber hecho mejor´. En lo laboral o en lo emocional, mañana hay posibilidad de volver a hacer. Me parece que eso es”.

Martín Fierro

Días atrás, cuando el programa ganó como mejor magazine en los Martín Fierro, Lozano había dado un emotivo discurso. “Estoy re contenta”, alcanzó a decir entre lágrimas. “Han sido mi cielo”, les agradeció a sus compañeros, con la respiración agitada por la emoción. Y se refirió al accidente que casi le cuesta la vida. “Cuando me caí vi el cielo. Y dije, hay vida. Siempre han sido mi cielo, mis compañeros, mis compañeras de Telefe, de Paramount, de Kuarzo. La gente que nos sigue”, señaló con gratitud

“Hace seis años que hacemos este programa hermoso, en pandemia pusimos lo mejor, sin saber lo que iba a pasar, generando contenido y realmente soy muy pero muy feliz”, aseguró. Y agradeció a las autoridades del canal por darle la posibilidad de incorporarse rápido a trabajar: “La discapacidad es un mundo que descubrí nuevo, que por suerte me están ayudando a salir. El laburo dignifica sobre todo en una situación compleja”, expresó conmovida antes de enumerar sus compañeros actuales y pasados a quienes hizo partícipe del premio. “Hacen que hagamos un programa hermoso todos los putos días de nuestras vidas. Gracias APTRA y gracias a todos por vernos todos los días desde casa”, cerró con el brazo en alto, el premio en la mano y la felicidad de estar viva.

Fuente: TELESHOW