Un desolador escenario alarma a puesteros en el Mercofrut

"Ni en el comienzo de la pandemia (de coronavirus), tuvimos esta desolación en el Mercofrut", señaló Juan Carlos Medina, un puestero del mercado de concentración de frutas y verduras de la provincia que confirmó el duro momento que atraviesa la actividad. Muy pocas personas en los pasillos del mercado, brindan un paisaje preocupante respecto a la rentabilidad del negocio, donde abunda la mercadería pero faltan compradores.

"Hasta hace dos semanas era normal la asistencia de personas, pero en estos días tenemos una baja importantes en las ventas, diría que de un 60%", apuntó Medina, dando cuenta que este martes a la mañana se advierte una importante cantidad de frutas y verduras, producto del sobrante de las ventas que no se concretaron el día anterior.

El viejo puestero del Mercofrut reconoció que hace mucho tiempo que no atravesaban una situación como esta y adujo que mucho tiene que ver la falta de recursos de la gente, "no hay plata" dijo Medina, para agregar que "también incide el problema que despierta la falta de gasoil, ya que muchos de los clientes no pueden venir al mercado porque no encuentran combustible y además, vemos que algunos productos no están llegando ya que los camioneros no quieren venir a la provincia porque no saben si tendrán gasoil para volver a sus lugares de origen. Eso nos lleva a pensar que en pocos días más podría haber faltante de algunas frutas o verduras".