Confirman el fixture completo de octavos por la Libertadores

Conmebol dio a conocer la programación para los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2022, que tendrá la presencia de seis equipos argentinos y cuatro se enfrentarán: River se medirá con Vélez, Colón jugará con Talleres, Boca enfrentará a Corinthians y Estudiantes chocará con Forteleza.

River vs. Vélez:

River y Vélez protagonizarán uno de los duelos de argentinos en los octavos de final y el partido de ida se jugará el miércoles 29 de junio, en el estadio del Fortín y desde las 21.30.

En tanto, la revancha fue programada para el miércoles 6 de julio en el estadio Monumental y el encuentro que definirá la serie comenzará también a las 21.30.

Boca vs. Corinthians:

El sorteo determinó que Boca y Corinthians, que se enfrentaron en la fase de grupos, vuelvan a jugar en los octavos de final de la Copa Libertadores.

La ida será en Brasil el martes 28 de junio y a las 21.30, mientras que la revancha se jugará en La Bombonera a misma hora y el martes 5 de julio.

Colón vs. Talleres

El otro cruce entre argentinos en los octavos de final será el que tendrá como protagonistas a Colón de Santa Fe y Talleres de Córdoba, que como van por la misma llave de River y Vélez garantizarán un equipo de nuestro país en las semifinales.

La llave se abrirá en la provincia de Córdoba el miércoles 29 de junio a las 19.15 y la revancha se jugará el miércoles 6 de julio, también a partir de las 19.15, en Santa Fe.

Estudiantes vs. Fortaleza:

Después de una gran primera fase, Estudiantes de La Plata se jugará la clasificación a los cuartos de final frente a Fortaleza, que compartió la zona con River.

Esta será la que cerrará los octavos de final, debido a que comenzará el jueves 30 de junio en Brasil desde las 21.30 y se definirá una semana después en la ciudad de La Plata también a las 21.30.

La programación de los octavos de final de la Copa Libertadores de América

Partidos de ida

Martes 28 de junio – 19.15 – Emelec vs. Atlético Mineiro

Martes 28 de junio – 21.30 – Paranense vs. Libertad

Martes 28 de junio – 21.30 – Cortinthians vs. Boca

Miércoles 29 de junio – 19.15 – Talleres vs. Colón

Miércoles 29 de junio – 19.15 – Cerro Porteño vs. Palmeiras

Miércoles 29 de junio – 21.30 – Deportes Tolima vs. Flamengo

Miércoles 29 de junio – 21.30 – Vélez vs. River

Jueves 30 de junio – 21.30 – Fortaleza vs. Estudiantes

Partidos de vuelta

Martes 5 de julio – 19.15 – Emelec vs. Atlético Mineiro

Martes 5 de julio – 21.30 – Paranense vs. Libertad

Martes 5 de julio – 21.30 – Cortinthians vs. Boca

Miércoles 6 de julio – 19.15 – Talleres vs. Colón

Miércoles 6 de julio – 19.15 – Cerro Porteño vs. Palmeiras

Miércoles 6 de julio – 21.30 – Deportes Tolima vs. Flamengo

Miércoles 6 de julio – 21.30 – Vélez vs. River

Jueves 7 de julio – 21.30 – Fortaleza vs. Estudiantes

Cuartos de final: 2-3-4/8 (ida) y 9-10-11/8 (vuelta).

Semifinales: 30-31/8 y 1°/9 (ida) y 6-7-8/9 (vuelta).

Final única: 29/10 en el Monumental de Guayaquil, Ecuador.

Fuente: TyC Sports