Mercado Dorrego: Horarios para realizar las compras

El Mercado Dorrego, ubicado en avenida Roca y Marina Alfaro, abre sus puertas de lunes a sábados, de 8 a 14 y de 18 a 21.30; mientras que los domingos se puede visitar de 9 a 14.

En ese centro de compras, que fue habilitado en 2021 por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán frente a la plazoleta Dorrego, los vecinos pueden encontrar mercadería de primera calidad a precios convenientes en locales de panadería, carnicería, rotisería, productos regionales, pollería, verdulería, fiambrería, pescadería y semillería, entre otros.

Además, se puede disfrutar de platos regionales en los puestos de gastronomía que funcionan en ese espacio, en la zona sur de la Capital.

Por iniciativa de la Municipalidad, el inmueble ubicado frente a la plazoleta Dorrego fue remodelado y acondicionado para que allí se instalen los ex puesteros del Mercado del Norte que no tenían otra fuente de ingresos y que no pudieron alquilar otros locales, tras la clausura del viejo edificio de calle Maipú y Mendoza, en marzo de 2021, por peligro de derrumbe.