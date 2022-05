Entrevista televisiva: Messi habló de todo

Sin dejar temas por tocar, el astro argentino Lionel Messi habló este lunes a 48 horas de poder tener en sus manos otro título con la Selección argentina: la Finalissima en Wembley frente a Italia. Desde la temprana eliminación en octavos de final de la Champions League a manos del Real Madrid, a la postre campeón del torneo, hasta las virtudes de la Scaloneta, a la que evitó poner como candidata para el próximo Mundial de Qatar 2022.

Es que el invicto de 31 partidos con Lionel Scaloni al mando de la Albiceleste provocó que el mundo fútbol lo coloque en el pedestal para noviembre próximo y ese cambio tiene una justificación que el rosarino de 34 años no escondió, mientras se prepara especialmente para poner entre ceja y ceja la cita ecuménica.

"Este es un grupo que juega cada partido como una final, que prepara todos los partidos desde el cuerpo técnico muy bien. Que sabe lo que tiene que hacer en los partidos. Este grupo tiene que claro que le puede pelear a cualquiera y eso no significa que seamos candidatos. Estamos preparados para jugar contra cualquiera", dijo.

"Scaloni le da mucha importancia a la defensa. Sin dejar de pensar lo ofensivo. Se ve en todos lados que mantener el arco en cero te da la posibilidad de pelear. Se volvió muy táctico, no hay espacios, hay que luchar todos los partidos. Cualquiera que esté ordenado te puede complicar", aseguró.

Este miércoles, en Wembley, el capitán albiceleste tiene la chance de sumar otro título con la Selección. El rival será Italia, vigente campeón de la Eurocopa, pero que no estará en Qatar 2022 por segundo Mundial consecutivo.

"Ojalá se dé, es una linda prueba. Es el campeón de Europa, si hubiese estado en el Mundial hubiese sido favorito. Tuvo mala suerte, pudo clasificarse sin repechaje, pero por cosas del fútbol se quedó sin Mundial. Es una linda prueba para seguir creciendo, mejorando y llegar de la mejor manera a Qatar", evaluó.

Y agregó: "Es una locura que Italia haya ganado la Euro y no esté en el Mundial por lo que es en toda la historia. Es una lástima, tengo compañeros y grandes amigos en el equipo, sobre todo Verratti, que me ayudó mucho cuando llegué a París. Es una pena".

¿Cómo le cayó el sorteo de la fase de grupos del Mundial a Leo? "Nosotros, la típica, sabemos que no hay rivales fáciles. El Mundial pasado celebrábamos el grupo y nos terminamos complicando. México es un rival que juega muy bien, que tiene una idea clarísima, con un entrenador (Gerardo Martino) que nos conoce bien a nosotros. Va a ser difícil como Polonia", explicó.

Leo Messi y sus sensaciones por el sorteo de Qatar: "No hay rivales fáciles. Va a ser duro todo el Mundial, pero obviamente a priori, por nombres, siempre preferí que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante".

Y, sobre su desarrollo y sentimiento personal en la Selección, confió: "Me siento cómodo cuando nos juntamos. Parece que todo fluye de otra manera. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en la cancha y que hacemos lo que hay que hacer, más lindo, más feo, para ganar. A mí me gusta jugar y jugar bien y tener la pelota siempre. Pero a veces no se puede".



El título en la Copa América 2021 en el mismísimo estadio Maracaná de Río de Janeiro no estuvo exento en la entrevista con TyC Sports, porque fue su primero a nivel mayor con la camiseta albiceleste y porque modificó la postura que muchos hinchas como la prensa tenían para esta generación de futbolistas.

"Cuando ves imágenes de la final de la Copa América, de haberlo conseguido es lindo. Pero ya pasó. Hay que seguir como cuando se perdía. El recuerdo va a estar siempre ahí. Vienen nuevos retos, nuevos objetivos y hay que pensar en el día a día. Lo que estoy viviendo con la gente y con el periodismo que fue durísimo conmigo y con la Selección, que fue durísimo. Cambió, se habla con más respeto. Sentir ese respaldo fue hermoso. Lo que estamos viviendo con este grupo después de la Copa América fue hermoso todo", aseguró.

Y agregó: "Muchas veces hablamos que no solo importa ganar. Nosotros habíamos hecho cosas espectaculares y no se valoraban como llegar a la final del mundo a la final de dos copas América. Ese grupo fue muy maltratado y no se lo merecía porque había hecho cosas muy importantes. No recuerdo que la gente haya sido tan feliz como en el Mundial de Brasil. Llegamos hasta el último día, como en las Copas América que perdimos por penales. No era justo. El grupo anterior fue injustamente maltratado".

"Acostumbrado toda la vida a una manera de jugar, que nos conocíamos de memoria, esto era todo nuevo para mí, encima llegué tarde al club, después tuve un golpe en la rodilla y tuve que parar un tiempo. Entre una cosa y otra no podía jugar cuatro partidos seguidos, en las vacaciones dije que iba a modificar porque era el año nuevo y me agarró el Covid. Me dejó secuelas en los pulmones, no podía ni correr, pero ya no aguantaba más, quería arrancar y fue peor. Cuando estábamos medio ahí pasó lo del Real Madrid y eso nos mató, a mí, a todo el París y a todo el vestuario en general", resumió sobre su temporada en el PSG, después del golpe que significó su salida del Barcelona de España.

De hecho, Messi confesó que, durante la adaptación a su nueva vida en París, llegó a romper en llanto junto a su esposa Antonela Roccuzzo, el primer día de escuela de sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.

"Viví más en Barcelona que en Argentina y estaba muy bien. No tenía pensado cambiar nada, pero por suerte la adaptación de los nenes fue espectacular, fue muy fácil, se acomodaron a la escuela, a los nuevos amigos. Eso se debió a ellos mismos, porque me acuerdo el primer día del colegio, terminamos llorando con Antonela, no entendían nada, pero ellos la verdad que unos fenómenos, Thiago entiende la situación y quizás se guarda más las cosas, pero más allá que extrañaba Barcelona no decía nada. Mateo y Ciro fueron mejor", sostuvo en declaraciones a TyC Sports.

De todas formas, se mostró con la ilusión renovada para la próxima temporada, donde buscará levantar nuevamente el máximo trofeo europeo de clubes, junto al delantero francés Kylian Mbappé, que amplió su contrato.

Y completó: "Me dan ganas de volver a ganar la Champions. Me da bronca no poder estar ahí. No siempre el mejor gana. Son momentos, situaciones, un error te deja afuera. El que más preparado está es el que termina ganando o llegando a la final. Real Madrid no era el mejor equipo y les terminó ganando a todos. Prefiero dejar todo eso al costado. Pienso en revertir este año la situación. Este año estoy preparado para lo que venga. Conozco el club, la ciudad, el vestuario, a mis compañeros. Por eso este año va a a ser diferente".

La ausencia de Agüero



A nivel Selección, quizás uno de los que más sufrió el temprano retiro de Sergio Kun Agüero como futbolista profesional fue Lionel Messi. Así lo reconoció el capitán quien compartió casi toda su vida futbolística con la camiseta albiceleste con el delantero que debió dejar la actividad deportiva por una afección cardíaca.

"No éramos conscientes de lo que le pasó al Kun. Yo lo vi desde lejos y no entendí la situación hasta que hablé con él y comprendí que pudo haber sido mucho peor. Pero él es especial y lo tomó de una manera diferente. Lo debe haber sufrido con su gente. Pero por suerte encuentra su camino. Hace muy bien lo que está haciendo. Dice lo que piensa. Se lo extraña en todo. Yo estaba todo el día al lado de él. Dormíamos juntos, hacíamos todo juntos. El grupo también lo extraña. Era otro Kuni, estaba más tranquilo, pero siempre se hacía notar", confesó.

El goleador del Bayern Munich se había quedado con las ganas de levantar el Balón de Oro del 2021, concedido por la revista France Football, que fue a parar a las manos, por séptima vez, de Lionel Messi. Aunque pudo redimirse con los premios The Best, donde el delantero pudo ganar el máximo galardón otorgado por la FIFA.

Y, en ese sentido, reveló una actitud que no le gustó del astro argentino: "Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí".

Este miércoles, Messi le respondió: "Cada uno dice lo que quiere. Obviamente, él puede decir lo que quiere. No comparto lo que dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Que diga lo que quiera. Ya está. Lo que dije, lo dije de corazón. Dije que él se merecía el Balón de Oro el año que no se entregó, pero el año que gané yo, también lo merecía".

El destino, además, quiso que Argentina y Polonia se enfrenten en la última fecha del grupo C y que, por estas horas, se hable también de la chance que Lewandowski llegue al Barcelona, tras anunciar su salida del Bayern Munich.

Y de cara a la próxima entrega del máximo galardón del fútbol, Messi ya sentó posición. "Karim Benzema hizo un año espectacular, siendo fundamental en la Champions, no sólo en octavos, sino en todos los partidos".

Por si fuera poco, incluso, ahora estará con Francia en el Mundial, luego de estar ausente en Rusia 2018, donde los galos se consagraron campeones. "Es una Selección impresionante. En su momento decíamos que era candidato y fue campeona. El golpe de la Eurocopa los hizo más fuerte. Este Mundial es otra vez candidata a ser campeona del mundo".