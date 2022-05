Los aumentos que se vienen en junio en el país

Los aumentos confirmados de las tarifas de gas y electricidad desde el próximo mes son los que más impactarán en el bolsillo en junio, pero no son los únicos. También están confirmadas subas en prepagas, el salario del personal doméstico y los precios de los productos que integran la canasta de +Precios Cuidados.

Proyecciones

Para mayo, las proyecciones privadas de inflación rondan el 5%, lo que implica una desaceleración del 6,7% de marzo y del 6% de abril, aunque todavía en niveles muy altos. En 2022, la inflación tendría un piso de 70%, muy lejos del 48% que estimaba el Ministerio de Economía a comienzo de año.

Tarifas de gas

El aire polar que ingresó en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) coincidirá con el aumento del costo del servicio de gas, que será de entre 18,55% y el 25% para el promedio de los usuarios en todo el país. Para los beneficiarios de tarifa social, no habrá cambios.

Las tarifas de gas aumentaron en marzo 20% en promedio para todos los usuarios, y con la nueva actualización, el incremento total en el año será de 43% para los que no reciben tarifa social. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que no habrá más subas, aunque todavía hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el 10% de la población que tiene mayor capacidad de pago. Para este segmento, Guzmán había dicho que se les quitaría el subsidio, lo que podría generar incrementos superiores al 100%, aunque todavía no hubo precisiones del Gobierno.

Tarifas de electricidad

Las tarifas de electricidad subirán también en todo el país con el consumo del próximo mes. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el incremento será en promedio de 16,53% para la mayoría de los usuarios, mientras que para los beneficiarios de tarifa social, la suba será en torno al 8%. “En cada provincia, el incremento en las facturas será distinto, pero siempre inferior porcentualmente al que se registre en Gran Buenos Aires”, dijeron en el Ministerio de Economía.

Al igual que en el gas, el Gobierno también buscará con la quita de subsidios al 10% de la población con mayor capacidad de pago, aunque todavía no se implementó. “Se está trabajando en lo normativo”, dicen en el Palacio de Hacienda.

Prepagas

Luego del aumento de 8% en mayo, en junio, las cuotas de las prepagas subirán otro 10%, que se enmarca dentro del incremento total de 23,55% que la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las entidades de medicina prepaga. El próximo incremento luego será de 4% desde el 1° de julio.

Hay que recordar que hasta abril, las cuotas de las prepagas habían tenido un alza de 21,5% (un ajuste de 9% desde enero, 6% a partir del 1° de marzo y otro 6% a partir del 1° de abril, también acumulativos). Por lo tanto, con la suba de junio, las cuotas habrán aumentado 44% en el primer semestre.

En la segunda parte del año, se espera que haya aumentos bimestrales que se harán sobre la base de un nuevo índice que deberá elaborar la Superintendencia de Servicios de Salud, que contemplará la evolución de los rubros de recursos humanos, medicamentos, insumos médicos, otros insumos y gastos generales que resulten significativos para el sector, dentro del plazo de 30 días.

Servicio doméstico

Los salarios del servicio doméstico aumentarán 15% desde junio, como parte del incremento final de casi 33%, que empezó con la suba de 6% en abril y de 9% en mayo. De esta manera, la remuneración del personal para tareas generales pasará a ser $362,5 la hora con retiro y $390,5 sin retiro; mientras que el costo de la asistencia y cuidado de personas será de $390,5 con retiro la hora y de $437,5 sin retiro.

Alquileres

Para aquellos inquilinos que tienen que renovar el contrato de alquiler en junio, los incrementos rondan el 54%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica diariamente el Banco Central (BCRA) en el sitio oficial. Se trata de un indicador que contempla en partes iguales la variación de la inflación (de acuerdo al IPC que mide el Indec) y los salarios, según la remuneración promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Precios Cuidados

Los precios de los 1763 productos que integran la canasta de +Precios Cuidados subirán desde el próximo mes 2,8%, según había acordado el exsecretario de Comercio Interior Roberto Feletti con las empresas. Como contrapartida, el Gobierno les pidió a las empresas participantes del programa que garanticen el abastecimiento de la canasta acordada.

Netflix

La empresa de streaming estadounidense anunció que aumentará 27,6% sus tarifas el 26 de junio, y los nuevos planes pasarán a costar antes de impuestos: $429 el básico; $799 el standard y $1199 el premium, en dólares al tipo de cambio oficial mayorista ($122). A esos valores, hay que sumarles el impuesto PAIS del 30% y el de a cuenta de Ganancias, del 35%.