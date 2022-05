Qué dijo el papá de Rusherking sobre la China Suárez

Durante una charla con "Buen Día Santiago", Miguel Tobar, papá de Rusherking, se mostró contento con la actualidad profesional y amorosa de su hijo. "Estamos muy orgullosos de él, por su crecimiento".

Qué opina el papá de Rusherking sobre su relación con la China

"Era su sueño estar en donde está hoy. Al principio iba a las plazas, se juntaba en las competencias de free-style y por ahí nos preocupábamos un poco pero con el tiempo veíamos que era lo que realmente quería. A los hijos hay que dejarlos ser, dejarlos volar", expresó.

Y agregó: "ellos ahora consiguen todo con un clic, para nosotros no fue tan fácil. Actualmente tiene un grupo impresionante de gente que lo guía y que lo lleva por el buen camino", dijo.

Pero además, Miguel tuvo un momento para referirse a la noticia más comentada del mundo del espectáculo nacional en este momento: el noviazgo de Rusherking con Eugenia "China" Suárez.

Al respecto, destacó que como padres "no nos metemos en su vida íntima, el que decide es él". Sin embargo, no escatimó en elogios. "Veo que es una buena persona. Hacen una linda pareja", consideró.

"La conocemos por lo que él nos ha contado, personalmente todavía no pero creemos que algún día lo vamos a hacer", dijo.

Finalmente, dijo sentirse "emocionado" por la reciente colaboración de Rusherking con Alejandro Lerner.

"Cuando he visto que iba a cantar con Alejandro Lerner, fue una locura. Es un grande de la música, verlo con alguien así es impresionante. Me ha emocionado un montón. No lo podía creer", dijo.

Fuente: Diario Panorama