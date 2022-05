Finalissima: el cruce Argentina - Italia cada vez más cerca

La Selección Argentina se entrenó este mediodía en Bilbao, España, de cara a la Finalissima contra Italia, el 1 de junio en Wembley. Con Lionel Messi a la cabeza, el cuerpo técnico podría dar algunos indicios del equipo titular con algunos trabajos o diseños particulares. Y es que hasta hoy las prácticas en Lezama fueron muy conceptuales.

La delegación comenzó la jornada con una sesión de videoanálisis en el hotel y luego partió en micro rumbo al predio de Athletic Club, donde afrontará su penúltima jornada antes de viajar a Londres para avanzar con el reconocimiento del campo de juego.

Este martes Scaloni hablará en conferencia de prensa e incluso podría confirmar el once titular que no tendría muchas sorpresas, más allá de algunas dudas entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, dos que vienen alternando en el lateral derecho.

En cuanto al resto del cronograma, la Selección Argentina volverá a Bilbao tras la Finalissima porque ya tiene sede confirmada de cara al amistoso del 5 de junio contra Estonia. Al final, el estadio El Sadar (Osasuna), de la ciudad de Pamplona, fue el elegido por la Asociación del Fútbol Argentino.

La formación de la Selección Argentina ante Italia

El primer encuentro de la gira será la Finalissima contra el campeón de Europa, el miércoles a las 15.45 en Wembley. Para eso el combinado de Lionel Scaloni completó un nuevo entrenamiento en el predio de Atlhletic Club, donde trabajará hasta tomar el vuelo que el martes lo trasladará hacia Londres.

Si bien el director técnico todavía no lo confirmó, es casi un hecho que la Albiceleste arrancará con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Pensando en cambios en el segundo tiempo, Alexis Mac Allister podría ingresar por Rodríguez en el mediocampo y Nicolás González por Di María en el ataque.

Uno de los que pelea por tener un lugar es Alejandro "Papu" Gómez, quien no pierde la ilusión y habló a corazón abierto sobre su deseo.

"Al principio, cuando te convocan, es como que uno rinde examen todo el tiempo. Y es normal, porque la Selección tiene un nivel altísimo. Pero hoy me siento más asentado dentro del grupo y no es fácil porque no estuve antes, me tocó llegar más de grande. Trato de vivirlo y disfrutarlo lo más que puedo", dijo el Papu.

En la misma línea continuó y fue muy sincero: "Sabemos que esto tiene una fecha de vencimiento y no sabes cuándo puede ser la última competición o el último partido. Por la edad, este puede ser mi primer y último mundial".

Baja confirmada

Leandro Paredes no llegará en condiciones de jugar la Finalisima de este miércoles en Wembley. El volante del PSG debió someterse a una cirugía a principios de abril producto de una pubalgia que arrastraba y derivó en rotura de la inserción del abdomen y un daño en el aductor.

