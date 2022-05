Falta de gasoil: Estacioneros denuncian pérdidas millonarias

La falta de gasoil se sigue agravando en la provincia de Salta. Según estimaciones que hacen muchos empresarios, tener los surtidores vacíos está generando pérdidas millonarias para el sector. La situación, por lo menos para los dueños de las estaciones de servicios, ya es caótica. En la ciudad hay más de 40 estaciones, por lo que el desabastecimiento no se nota tanto al haber distintas alternativas de carga; sin embargo, en el interior el problema se torna grave.

Cada día que pasa son más las pérdidas que sufren. En off, muchos empresarios calculan que durante estos meses van perdiendo entre uno y dos millones de pesos por mes, según el tamaño de la empresa.

Las ventas bajaron en un 34%

Un estacionero dio más precisiones. Contó que en 30 días vende 380 mil litros de gasoil y que por este desabastecimiento las ventas bajaron en un 34%. En mayo vendió 250 mil litros de ese combustible, es decir 130 mil litros menos. Si lo multiplicamos por lo que vale el litro de gasoil premium ($155) las pérdidas llegarían a más de dos millones de pesos.

"No solamente está el perjuicio de no vender combustible, sino que se corre el riesgo de que ese cliente se vaya porque entre los operadores hay un esquema de fidelización que se puede romper por esta situación, son riesgos que se corren cuando no hay producto", expresó un empresario que prefirió no dar su nombre.

La actividad tiene un punto de equilibrio en el que el dueño calcula cuántos litros debe vender para mantener en funcionamiento la estación de servicio sin tener pérdidas. Hoy esa medida no se está logrando y los ingresos no cubren el costo de funcionamiento.

"El principal costo es la mano de obra. Las estaciones de servicio están sin combustible, pero tiene todo el personal. Los turnos de los empleados que se forman para atender a la gente se hacen mensualmente y ya están asignados, entonces yo no puedo decirles váyanse a la casa porque no hay combustible. A los empleados hay que pagarles lo mismo", destacó Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustible (Ceseca).

Desde hace meses se viene denunciando esta situación que comenzó causando problemas a los productores, al transporte de cargas y los particulares, pero que si no se soluciona puede terminar afectando al transporte público, a las ambulancias o al servicio de recolección de residuos.

El viernes, la falta de gasoil, sobre todo el en norte del país, dominó la agenda. El gobernador Gustavo Sáenz se puso al frente del reclamo en la reunión con los mandatarios del Norte Grande. El mandatario planteó este desabastecimiento de combustible al jefe de Gabinete (Juan Manzur) y al secretario de Energía (Darío Martínez), y pidió que se resuelva prontamente porque hay peligro de perder las cosechas.

"Esto nos obliga a que tengamos desde Nación una respuesta en la que nos digan con certeza cómo se va a resolver esta problemática", destacó Sáenz. Para Manuel Pérez, el pronunciamiento de los gobernadores del norte es la "única señal positiva" que tienen los empresarios en este momento.

"Nosotros sabemos que esta política energética y la comercialización del combustible la maneja el Gobierno nacional a través de YPF. Desgraciadamente no tenemos un horizonte, no sabemos qué es lo que va a pasar. Es una incertidumbre total, es muy desgastante trabajar en estas condiciones. En la Cámara vemos con mucho agrado que los gobernadores del norte se hayan puesto al frente para visibilizar este problema porque cuando empezó éramos los únicos. Hace seis meses que venimos denunciando esto, por ahora sin ningún éxito ni con las petroleras ni con la Secretaría de Energía, ni con el Gobierno nacional", remarcó Manuel Pérez.

El presidente de Ceseca destacó que los costos que tiene un dueño de una estación de servicios son los mismos con o sin combustible, entonces si no se vende combustible, el gasto que significa mantener en funcionamiento tiene que correr por parte del propietario.

"Para afrontar los costos que tiene una estación de servicios se calcula que se deben vender 320 mil litros de combustibles mensuales para superar el punto de equilibrio. En la medida en que no llegan a ese límite, se están descapitalizando para cubrir las pérdidas", expresó Pérez.

El titular de Ceseca hizo referencia al inició de un operativo de control que lanzaron desde Defensa del Consumidor bajo la excusa de que hay irregularidades en la disponibilidad de los distintos combustibles para que las estaciones de servicio cumplan con la normativa vigente.

"Hasta el Gobierno nos manda inspecciones de la Secretaría de Comercio porque no ponemos letreros, que es una resolución viejísima que la han sacado a relucir y que nosotros la calificamos de inoportuna. En estos momentos que yo ponga un letrero no soluciona nada", finalizó Pérez.

