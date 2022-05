Rial destrozó a Susana Giménez tras las amenazas

Se activó una pelea encarnizada, totalmente despejada de eufemismos, de frases protocolares y sumergida de lleno en un cruce furioso, con amenazas de elevar las discrepancias al plano judicial entre Jorge Rial y Susana Giménez. Una batalla tremenda, que augura más capítulos.

La diva reaccionó a una opinión del creador de Intrusos respecto a su obra teatral que presenta en Uruguay, en la que sostuvo que no conseguirá el éxito que suele bañarla como a lo largo de su carrera. Frente a eso, la blonda estalló en LAM: "Diganle que ya llamé a Fernando Burlando. Le voy a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona".

En las antípodas de acudir a una actitud conciliadora o intentar aclarar su posición, su pensamiento, Jorge redobló la apuesta y mantuvo su postura. En el transcurso del ciclo Sobredosis de TV, el conductor le dedicó unos minutos a Susana y se explayó con vehemencia.

La respuesta de Rial

Con la mirada clavada en la cámara y un lenguaje corporal de seguridad en su convicción, Rial exclamó: “Esta semana me vi involucrado en una pelea con Susana Giménez. Hace años que no hablo con ella y de golpe me vi metido ahí, ella haciéndome fuck you, todo por una pavada que dije, sacada de contexto".

Motorizado en su afán de despegarse de la diva, en cuanto a lo que él considera el pensamiento político, Jorge expresó: "A mí la ideología de Susana no me importa, ya todos sabemos de qué lado está. Sí me molesta ese concepto de país de mierda, porque nos involucra a todos. Ella se hizo importante en este país e hizo toda la guita en este país y todo el cariño".

Y finalmente, Rial abordó la advertencia de Susana sobre elevar sus dichos a la Justicia e incluso procurar maximizar los artilugios legales para quitlare mucho dinero. Por eso, el animador bramó: "Ahora me amenaza con un juicio. No tengo problemas. ¿Dónde va a ser el juicio? ¿En este país de mierda, en Punta del Este o en Miami?".

Fuente: Paparazzi