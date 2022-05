Se llevó un corte de carne sin pagar y lo escracharon

El video de un hombre que vive en Nordelta y es cliente habitual de uno de los almacenes de la ciudad-pueblo de Tigre llevándose un corte de carne sin pagar se transformó en viral en las últimas horas, luego de que el dueño del local lo “escrachara” en las redes sociales.

“Así te roba un cliente en Nordelta que es habitué. Por favor compártanlo hasta que le llegue… quisiera creer que se “equivoco” le voy a dar hasta las 20 para que devuelva la mercadería y le lleve a las chicas una atención por el mal trago. Si no le clavo la denuncia”, afirmó Diego Camodeca en un mensaje publicado en Twitter, al que acompañó con el video de la situación.

Así te roba un cliente en Nordelta que es habitué. Por favor compártanlo hasta que le llegue… quisiera creer que se “equivoco” le voy a dar hasta las 20 para que devuelva la mercadería y le lleve a las chicas una atención por el mal trago. Si no le clavo la denuncia. 😘 pic.twitter.com/OLQW2POF4U — diego c (@diegocamodeca) May 28, 2022

En el video que compartió en la mencionada red social se puede ver cómo el cliente de pantalón negro con detalles naranjas aguarda al momento en el que la cajera pasa su tarjeta de débito por el sistema para robarse uno de los cortes de carne que estaban apoyados en el mostrador pero por pedido del otro cliente que se encontraba en el local.

Frente a la enorme repercusión que el tema tuvo en las redes sociales, el dueño del almacén aseguró que tiene identificado al “mechero” de Nordelta, porque pagó con su tarjeta de débito Visa. “La tengo mejor grabada (la secuencia). Y tengo el nombre y apellido. Pagó con su vida débito”, advirtió en la respuesta a un usuario de Twitter.

Qué fue lo que se llevó sin pagar el mechero de Nordelta

En diálogo con TN, Camodeca dijo que “a este cliente nosotros lo conocemos porque ha venido a comprar varias veces. Nos llamó la atención lo que pasó, y yo entré al local minutos después de que sucedió todo. Las chicas estaban preocupadas por si por error habían sacado un paquete del otro cliente que estaba en el local”.

En este sentido, el dueño del almacén agregó: “Por este motivo me pidieron que revisara las cámaras, para saber qué había pasado. Una de las chicas llamada Mayra me dijo ‘si fui yo me hago cargo’, pero yo le dije ‘No pasa nada”. Pero cuando revisamos vimos la sorpresa de que el señor agarró el paquete y lo puso en su bolsa”.

Consultado sobre qué producto contenía el paquete sustraído, el propietario del lugar reveló: “Un paquete de bifes de lomo cuyo valor no supera los 700 pesos. Obviamente que esto no tiene que ver con una necesidad, y por eso hicimos la denuncia con los datos de la tarjeta con la que pagó”.