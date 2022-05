Un domingo frío y pasado por agua como para quedarse en casa

El Servicio Meteorológico Nacional tiene previsto para este domingo una temperatura máxima de unos 16° C, y precipitaciones que acompañarán toda la jornada, lo que invita a los tucumanos a quedarse en casa.

Según el organismo nacional, el panorama no es nada alentador por cuanto las bajas temperaturas y las lluvias estarán presentes hasta el próximo miércoles. El sol podría aparecer tibiamente el jueves o viernes.

Es así que se prevé temperaturas mínimas de entre 8° C y 9° C hasta el miércoles, con máximas de 15° C, con una leve mejoría para el jueves con una máxima de 19° C.