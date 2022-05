Massa tildó de "delirante" a Milei por apoyar la libre portación de armas

Sergio Massa tildó de “delirante” la postura de Javier Milei, quien se manifestó a favor de la libre portación de armas un día después del tiroteo en una escuela de Texas, que dejó a una veintena de muertos y sacudió al mundo.

“El uso de la fuerza para el cumplimiento de la ley es una responsabilidad del Estado. Es un delirio autorizar la libre portación de armas. En países donde incluso no hay libre portación y sí autorización para el uso de armas, vemos lo que termina pasando en las escuelas, en los parques”, sostuvo Massa este sábado en una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

“Es delirante pensar que en la Argentina las cosas se resuelven un sálvese quien pueda o con la ley de la selva. Es el Estado el que tiene que brindar el servicio de seguridad”, insistió el titular de la Cámara de Diputados.

Y agregó: “En todo caso, la discusión que tenemos que dar es el aumento de las penas para quienes de manera ilegal portan armas y cometen delitos. Lo que termina pasando es que la portación de armas no constituye un agravamiento serio de la comisión de delito”.

En cuanto a la suba del Impuesto a las Ganancias, que pasará de $225.000 a $280.792 pesos a partir del 1 de junio tras un reclamo insistente del propio Massa, dijo: “Seguían abiertas paritarias que nos obligaban a adelantar la ley que estaba vigente. El trabajador no podía ganar lo que se le daba en las paritarias para que después lo perdiese con el Impuesto a las Ganancias. A lo largo de los próximos 45 días, 350.000 trabajadores iban a saltar la escala de este impuesto”.

Massa diferenció la interna del oficialismo y la de la oposición: “Ellos discuten sobre candidaturas”

El fundador del Frente Renovador cuestionó además las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta este sábado. “Me pregunto por qué en el Gobierno de Mauricio Macri pasamos de tener 1.200.000 a 2.300.000 trabajadores con Impuesto a las Ganancias. No entiendo por qué no aplicaron paliativos. Fue un fracaso económico ese gobierno. Tendrían que aplaudir lo que hizo este gobierno con el Impuesto a las Ganancias, que es bajar impuestos”, enfatizó.

Massa diferenció la interna que existe en el oficialismo y la oposición: “Es diferente. Ellos discuten sobre candidaturas y en el Gobierno hay diferencias en cómo resolver los problemas de la Argentina”.

Por último, se refirió al ministro de Economía, Martín Guzmán: “Lo veo firme. No creo que hoy esté en discusión el equipo de trabajo. Me parece además que eso es privativo del Presidente (Alberto Fernández). En todo caso, cuando veo algo que no me gusta o no funciona, voy y se lo digo a él”.