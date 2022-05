Maju Lozano le respondió a Susini por sus dichos sobre Arana

El escándalo entre Romina Gaetani y Facundo Arana tiene un nuevo capítulo. Luego de que María Susini, esposa del actor, defendiera a su pareja, Maju Lozano volvió a hablar y dejó clara su postura.

Todo comenzó días atrás cuando Gaetani reveló en LAM (América TV, lunes a viernes a las 20) algunas situaciones violentas que vivió con Arana en el pasado. Sus dichos generaron un escándalo y fueron varios artistas los que se involucraron en el tema: unos para defenderlo a él y otros para apoyarla a ella. Algunas de los que opinaron fueron Natalia Oreiro, Mercedes Funes y Agustina Cherri.

La conductora de Todas las tardes (El Nueve, lunes a viernes a las 17.30) fue otra de las que habló y relató un tenso momento que ella misma vivió con Arana mientras trabajaba en radio con Lalo Mir.

"Yo la pasé mal. No tuve un respaldo. Nadie lo paró. Todo el mundo se sorprendió. Fue muy agresivo de golpe. Él había preparado lo que venía a hacer, venía con una fotocopia de la revista Gente. Yo le dije 'vos venís a mi trabajo, a mí lugar, a agredirme de esta manera'", recordó sobre aquel episodio.

El viernes en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30), volvieron a referirse al tema y, en ese contexto, mostraron una entrevista que le realizaron a Maju para consultarle sobre las declaraciones de María Susini, que apoyó y defendió a su marido.

Maju aseguró que esta semana la pasó “horrible”. “Yo me angustio, no entiendo mucho el juego. Aún trabajando en los medios hay cosas que te sorprenden”, comenzó diciendo.

“¿Tenes miedo que te llegue una carta documento?”, quiso saber el cronista del programa. Pero la entrevistada estalló en una carcajada: “Yo no soy una persona que tenga miedo. No me muevo con miedo. No tengo miedo porque no hay nada. Simplemente conté algo que me había pasado a mí y que me llamó la atención”.

“Si hay algo que no tengo es miedo”, dijo contundente. “Cuando uno va con la verdad, va con la verdad”, sostuvo. Además opinó: “Si yo tengo que poner un abogado para defenderme es porque algo hice mal”.

Al ser consultada sobre la actitud de Susini, Lozano precisó: “Yo hablé de algo que me pasó a mí, no me voy a meter en todo lo demás. No siento que tenga derecho ni soy una opinóloga. Ella es su mujer, ¿cómo no lo va a defender?”.

“Cómo vive la experiencia cada uno es respetable, me parece genial que haya salido María, es su mujer y él es el papá de sus hijos. Cada uno sabe cómo y qué hace”, concluyó.

Además, Maite Peñoñori, panelista del programa que conduce Flor de la Ve, aseguró que hay novedades sobre la disputa entre los actores y que Romina Gaetani y sus abogados decidieron reunirse con Facundo, que tiene como representante legal a Fernando Burlando, para charlar y aclarar la situación. “Los dos quieren componer, si no, no se sientan”, opinó Marcela Tauro.

Qué dijo María Susini

La modelo y madre de los hijos de Facundo Arana habló con LAM (América TV, lunes a viernes a las 20) y aseguró que su marido no es violento y que es una víctima: "Él está siendo acusado por algo que no es", precisó. Y continuó: "Yo convivo con Facu hace muchísimos años y está lejos de ser violento. Vivo con él, respiro con él, y si fuese algo violento, yo no estaría con una persona así"

Además Susini aseguró que el actor no atraviesa un buen momento desde Gaetani habló en el programa que conduce Ángel de Brito: "Yo estoy siguiendo todo lo que está pasando. Facu ni siquiera sabe que estoy hablando (al aire), porque a él no le hizo bien esta situación".

"¿Que se puede calentar un día y golpear una mesa? Recontra sí. Pero, ¿en qué contexto? Cuando vos recortás una situación y la sacás de contexto, comunicás otra cosa", enfatizó.

Y concluyó: "Facu es un ser de luz, es un ser divino, pero es un ser humano que se puede calentar. Pero lejos de ser violento. Imaginate que nosotros tuvimos mellizos, todo junto... Si él hubiese sido violento, me hubiese volado los chicos por algún lado. Lejos de ser violento, es todo lo contrario".

