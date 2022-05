Jorge Lanata vuelve con su programa “PPT"

Jorge Lanata calienta motores para la nueva temporada de Periodismo para Todos (eltrece). Después de su casamiento con Elba Marcovecchio, el coronavirus y un viaje a Miami para grabar un documental, el conductor se reencontrará con los televidentes este domingo a las 22, en la pantalla de eltrece.

El programa contará con una escenografía totalmente renovada e imponente, con un avión como protagonista. Allí se desarrollará el sketch ¿Y dónde está el piloto? con los imitadores más destacados. Estarán Gladys Florimonte como la portavoz; Laura Bruni, como Cristina Kirchner; Emiliano Senas, como Mauricio Macri y Santiago Cafiero; Martín Bilyk, como Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei; y Ariel Tarico -nueva incorporación- caracterizando a Alberto Fernández.

Luego de dos años marcados por el COVID-19, el público no solo podrá disfrutar del ciclo desde su casa. Habrá tribuna en vivo -como en los viejos tiempos- y un equipo periodístico que acompañará a Lanata con informes especiales.

Gladys Florimonte: de pedir un cambio con Alberto Fernández a ser apolítica y trabajar en “PPT”

La actriz se sumó al programa periodístico en 2017, cuando personificó a Alicia Kirchner. Al año siguiente interpretó a Christine Lagarde y a Patricia Bullrich, pero ahora tendrá a cargo otras imitaciones.

Florimonte se enteró hace poco de que iba a ser parte de la temporada 11 de PPT. “Después de animar la despedida de soltera de Elba Marcovecchio -a quien conozco por intermedio de una amiga- Jorge Lanata me invitó a la radio y ahí dijo que yo iba a estar. Me dio una gran alegría. Estoy fascinada. Estoy agradecida de tener trabajo”, le contó a TN Show.

Si bien hace unos años manifestó que iba a votar a Alberto Fernández porque quería un cambio para el país, el presidente no cumplió sus expectativas, tuvo que gastar sus ahorros para sobrevivir a la pandemia y ahora se considera apolítica. Y no le teme a lo que puedan decir de ella en las redes.

“Le doy poca importancia. Me banco la que venga. Esto es mi laburo. En este momento soy apolítica, por eso me encantó el título del sketch ¿Y dónde está el piloto? Laburar con Jorge es un placer, es un tipo inteligente. Un número uno. Lo admiro muchísimo, siempre me gustaron sus programas”, cerró.

Ariel Tarico será Alberto Fernández en “PPT”: “El presidente nunca me llamó por imitarlo”

Al aire de TN, Ariel Tarico se transformó varias veces en Alberto Fernández. Ahora también lo será al aire de Periodismo para Todos, donde se reencontrará con muchos amigos y personas a las que le tiene un gran cariño.

“Lo bueno de integrar este equipo es que voy a volver a ver a mis colegas. Los imitadores y humoristas tal vez estamos acostumbrados a trabajar con periodistas o solos, pero siento que esta experiencia me va a enriquecer”, contó ante TN Show.

Con respecto al personaje que representará, reconoció que el presidente jamás lo contactó para hablarle del tema. “Nunca me llamó y tampoco tengo intención de ir a Olivos”, dijo entre risas.

Tarico, que reveló haberse enfocado en el humor para superar la timidez, está convencido de que el público elige PPT porque ve a Jorge Lanata como un hombre creativo. “El ciclo además tiene investigaciones que sorprenden y una producción de primer nivel”, cerró expectante e ilusionado con la primera emisión, que será el domingo a las 22.