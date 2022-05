El mejor amigo de El Noba explicó detalles del accidente

El martes, El Noba se accidentó con su moto en Florencio Varela y tuvo que ser internado de urgencia. Según relataron los testigos, conducía a alta velocidad, sin patente y sin casco cuando chocó contra un Peugeot 308 de color blanco. También lo acusaron de hacer “willy”, pero ahora su representante le puso fin a las especulaciones.

Mientras espera un milagro para que el joven se recupere del impacto y sus lesiones, Leandro Vecchio explicó a través de una historia de Instagram que se trató de un siniestro “común”, y que le pudo haber pasado a cualquiera.

“Lo que pasó fue que él estaba en la casa, agarró la moto y se fue a dar una vuelta, se le cruzó un auto y chocó, no venía corriendo, no venía colgado no nada. Fue un accidente de tránsito como puede tener cualquier persona de este mundo, ahora estemos todos juntos para que salga de esta”, sostuvo. Acto seguido, les agradeció a los músicos, productores y bares que le brindan su apoyo al joven, que está en estado crítico en el Hospital El Cruce.

El último parte médico de El Noba

Este juveves se conoció un nuevo parte médico que indicó que el cantante está en estado crítico y con pronóstico reservado. “Permanece ventilado, bajo el efecto de drogas sedoanalgésicas. Requiere apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras”, sostuvo el informe que compartió la dirección del Hospital El Cruce.

Al mediodía, en una entrevista con el programa Flor de equipo de Telefe, la madre de El Noba sostuvo que “hay que tener paciencia”. “Esto es lento. Hay que ir de a poco. Hoy fui a la mañana al hospital pero no lo pude ver porque le estaban haciendo los estudios de rutina”. También destacó que lo pueden llegar a operar en las próximas horas si sigue descomprimiendo la zona que tiene comprometida. “La noche la paso estable y medicado”, concluyó.

El Noba reaccionó a una caricia y su madre se esperanzó: “Va a salir”

En las últimas horas, la madre del artista contó detalles sobre el estado de su hijo. “Está muchísimo mejor. Este mediodía estaba mal, todo era muy malo. Pero cambió su semblante y me apretó la mano. Lo besé y se le caían las lágrimas. El médico me dijo que, a pesar de la gravedad, va a salir. Yo sé que va a salir”, precisó.

La mujer, además, señaló que el joven “volvió a ser El Noba” gracias a las oraciones de los fans y la gente que se conmovió con lo que le sucedió. “Yo le dije que mamá lo espera, que le va a hacer el aguante siempre. Lo voy a acompañar incondicionalmente. Sé que mi hijo va a salir adelante”, repitió emocionada y con ilusión.