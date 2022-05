Dibu Martínez: "La Scaloneta está cada vez más fuerte"

Emiliano Martínez, en diálogo con TyC Sports habló la previa de la gran final contra Ïtalia, en la denominada Finalissima, que enfrentará a los dos campeones continentales y destacó el gran clima que se vive en el plantel a casi seis meses del Mundial de Qatar 2022.

Consultado sobre su verteginoso ascenso en la Selección, explicó: "El arco de la Selección es muy grande, pero hay que tener personalidad. Yo no me defino como un loco en el arco. Cada vez que vengo a la Selección tengo un plus, desde que me pongo la camiseta de entrenamiento. Como dicen, el 'Modo Selección'. Hay un grupo muy lindo, jugamos al truco hasta las 11 de la noche. La famosa Scaloneta está cada vez más fuerte".

"Soy un pibe muy tranquilo. Solo se me sube la adrenalina en los partidos. Mi mujer me dice '¿cómo podés ser una persona y en la cancha otra?'", agregó.

Luego se refirió al sentido de pertenencia que tiene el grupo y lo destacó como otra de las claves para este presente: "Me sorprende mucho la gente que queda afuera, siempre alentando. Si entra uno o juega el otro, no hay diferencia. Eso nos da un plus".

En tanto, sobre el Mundial no quiso hacer referencia, para poner en real dimensión el cruce con Italia, que será por un título oficial, el segundo que podría lograr la Selección en 29 años, tras la Copa América en Brasil: "Todos hablan del Mundial ahora pero mi cabeza está en Italia, que es un título oficial para la Selección. Después de ese partido hablamos".

La ausencia en la Premier para poder estar con la Selección Argentina

"Mi familia y mi gente cercana me decía que lo mejor era no jugar, pero hablé con el cuerpo técnico y llegamos a que era lo mejor. Obviamente no cayó bien que no juegue contra el Manchester City, porque en la Premier League se juega mucho dinero por la posición, pero elegí bien. Ya entrené normal", destacó el Dibu.

"Tenía un dolor en el tendón rotuliano. Después de la Copa América paré 6 o 7 días, fui directo a la pretemporada, y eso me complicó el menisco de la otra rodilla. En las vacaciones voy a Buenos Aires a tratarme y me voy a quedar en Mar del Plata 20 días", finalizó.