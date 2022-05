Pico Mónaco y Diana Arnopoulos celebrarán una boda íntima

A cuatro meses del nacimiento de su hijo Noah, Juan Pico Mónaco y Diana Arnopoulos decidieron celebrar su boda en Grecia. El extenista y la joven están organizando una fiesta muy íntima que se llevará a cabo en julio.

La noticia la dio a conocer Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo, el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Los que se casan a fin de julio, en Grecia, son Pico Mónaco y Diana Arnopoulos. Es un fiestón para muy pocos invitados. Ultra exclusiva. No querían que se sepa nada”, aseguró en el ciclo de El Trece.

Además, Luli explicó: “Es una fiesta súper secreta, dentro de dos meses. Es en Grecia aunque en un momento pensamos que iba a ser en Miami porque ellos viven allá, pero no. Es en Grecia porque ella es griega y su familia es muy importante allá. Van a ser muy pocos invitados”.

Desde que se separó de Pampita, Pico cambió su vida: decidió bajar su alto perfil mediático y optó por dejar de dar entrevistas. También abandonó su faceta de conductor de televisión, y se radicó en los Estados Unidos junto a Diana, la joven franco-griega que estudió en París y Nueva York, y reside en Miami desde hace años, en donde se desempeña como modelo y además tiene su propia marca de accesorios e indumentaria femenina.

Casamiento

En junio del 2020, a poco más de un año de conocerse, se casaron en el estado de Florida, Estados Unidos. El matrimonio anunció la sorpresiva noticia con una serie de fotos en sus redes sociales. “Mi compañera para toda la vida. Mr. & Mrs. Mónaco”, publicó en aquel entonces, junto al emoji de un anillo, acompañado por una imagen en la que se los ve sonrientes y abrazados.

Diversas figuras del mundo del espectáculo felicitaron al ex deportista por la decisión. “¡Bien, nene! Felicidades”, le escribió su amigo Germán Paoloski. “Felicitaciones”, le comentaron Stephanie Demner y Nicolás Furtado. En el mismo sentido se manifestaron sus colegas Mariano Zabaleta y Juan Ignacio Chela, además del futbolista Guido Carrillo y el jugador de polo Adolfo Cambiaso.

La vida de la pareja cambió totalmente con la llegada de su primer bebé. “Se me explota el corazón de amor, bebé en camino”, anunció Mónaco en una publicación en la que posó junto a su esposa. En tanto, Arnopoulos también publicó en su galería otra postal similar: “Our little angel is on its way” (“nuestro pequeño angelito está en camino”).

En enero pasado, finalmente nació Noah y lograron formar esa familia que tanto habían soñado. “Bienvenue au monde mon ange (Bienvenido al mundo mi ángel)”, escribió Arnopoulos en su cuenta de Instagram, junto a una imagen desde la clínica donde aparecía observando enternecida a su bebé, recostado sobre su pecho y cubierto con su abrigo.

En las redes sociales, suelen compartir algunas tiernas postales familiares. Recientemente, el extenista de 38 años publicó una foto con su hijo. Ambos están vestidos con la misma chomba blanca de una reconocida marca. Una de las primeras en dejar un comentario fue Diana: “Mes amours” (“mis amores”). La publicación obtuvo muchos comentarios cariñosos de famosos que son amigos de la pareja, como la ex tenista Gabriela Sabatini, el popular cantante Axel y los conductores Leo Montero y Mariano Zabaleta, entre otros.

Fuente: TELESHOW