Vence el plazo para actualizar los datos en el IPV

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV o IPVyDU) informó que los interesados en participar de futuros sorteos de unidades habitacionales pueden actualizar hasta hoy los datos cargados en el padrón de la entidad.

“En junio vamos a sortear tres emprendimientos que son 100 viviendas en Villa Carmela; 100 viviendas en la ampliación del Barrio Congreso; y 100 viviendas en estación Pacará”, dijo la interventora del IPV, Stella Maris Córdoba. Y añadió: “Dentro de ese padrón están los inscriptos del departamento Capital Yerba Buena, Tafí Viejo y Cruz Alta”.



En la página www.ipvtuc.gov.ar se podrá ingresar hasta hoy al padrón provisorio de inscriptos de todas las personas que se suscribieron antes del 23 de febrero de 2022.

En la página del IPVDU, la persona que se inscribió debe ir al botón de actualización de datos y debe verificar que aparezca en el padrón y de ser necesario, modificar cualquiera de los datos personales declarados en el momento de inscripción.

En otra línea, Córdoba informó que los interesados deben ingresar a la página del IPVDU e ir al ícono Inscripción y cargar sus datos actualizados.

Y aclaró que las personas que no se inscribieron hasta antes del 23 de febrero no entrarán en este sorteo, sino en sorteos posteriores en caso de que cursen la inscripción. Pidió, ademá,s que no se realicen dobles inscripciones.

Buscan instrumentar el proceso de selección de postulantes para nuevos emprendimientos

• “100 Viviendas e Infraestructura – GSMT – SECTOR NOROESTE – III”: que contempla a las personas inscripta con domicilio en el departamento CAPITAL.

• “100 Viviendas e Infraestructura – GSMT – SECTOR SE – I”: que contempla a las personas inscripta con domicilio en el departamento CRUZ ALTA.

• “100 Viviendas e Infraestructura – GSMT – SECTOR NOROESTE – II” en Villa Carmela, que contempla a las personas inscripta con domicilio en los departamentos, YERBA BUENA, CAPITAL Y TAFI VIEJO.