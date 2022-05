La falta de gasoil ya incide en la provisión de alimentos

Mientras con el correr de las horas se agrava la crisis desatada por la falta de abastecimiento de gasoil, sus tentáculos comienzan a alcanzar a sectores sensibles que tienen que ver con el abastecimiento de insumos escenciales.

Desde el Mercofrut, el puestero Juan Carlos Medina advirtió que están muy complicados porque hay demoras en el ingreso de mercadería, sobre todo en los días que ellos consideran claves para la comercialización, algo que, reconoció, puede incidir en los costos.

Encarecimiento

"Se está encareciendo todo porque los transportistas deben pagar sobreprecios y recorrer mayores distancias para conseguir el combustible", detalló refiriéndose a quienes se mueven dentro de la provincia, para acercar la producción de frutas y hortalizas al mercado de concentración.

El comerciante hizo párrafo aparte para los envíos que deben llegar desde otras provincias, ya que en ese caso las demoras son aún mayores, debido a que ningún proveedor concreta el remito si no tiene asegurada la provisión de gasoil para la vuelta, algo que está muy complicado.

"Por ahora no hay faltantes, pero si demoras", que al reducir el volumen de la oferta, puede causar subas de precios, advirtió Medina.

Cadena de problemas

Un comerciante tucumano dedicado a la distribución minorista, detalló a Los Primeros TV como la falta del combustible produce una cadena de problemas que comienza en el campo y, si no se modifica el escenario, pronto llegará a la mesa de los tucumanos.

El empresario, que pidió reserva de su nombre, explicó que el problema comienza a nivel de la producción primaria, donde es muy difícil conseguir gasoil para mover la maquinaria agraria. A partir de allí, el traslado de la cosecha y la manufactura resultante, encuentra la misma dificultad.

Ahora buen cuando el destino es el norte argentino, a la distancia se suman los intereses contrapuestos de quienes se encargan de la logística y los destinatarios, ya que el objetivo común de optimizar los gastos se alcanza siguiendo caminos opuestos.

Los transportistas no pueden remitir camiones que no salgan cargados a tope, porque hacerlo significa perder dinero. Los compradores en Tucumán no tienen en muchos casos la envergadura necesaria para demandar ese volumen de provisión.

Lo que hacen entonces los encargados del traslado de la mercadería es completar un camión con dos o más pedidos, que muchas veces tienen destino en diferentes provincias. Este proceso de descarga segmentada, provoca demoras que en la llegada de los pedidos, sin contar con los dilemas adicionales que afrontan las provincias más al norte.

Tormenta perfecta

Según confió el empresario consultado, muchos proveedores de la zona centro del país optaron por dejar fuera de sus hojas de ruta a Salta y Jujuy, debido a que ante la crisis del gasoil la prioridad hoy es garantizar el regreso de los camiones, algo que no pueden hacer si el viaje de regreso depende del reabastecimiento.

En otras palabras, como un viaje tan largo escapa a la autonomía de un camión con sus tanques llenos en origen, la opción es restringir la actividad a los puntos desde los cuales saben que no van a tener mayores inconvenientes para retornar.

Se produce así una suerte de tormenta perfecta. La caída del consumo provocada por la crisis económica alimentada por la inflación, hace que los distribuidores pierdan la capacidad de estoquearse. Y si a esto se suma la demora de los fletes, muchos se encuentran con escenarios de desabastecimiento, que provocan quiebres en los puntos de venta.

Un problema adicional es la reticencia de las empresas a entregar mercadería, debido a la incertidumbre en cuanto a precios. Según confió el comerciante mayorista consultado, casi cada semana les llegan nuevas listas de precios en las que los aumentos son, en promedio, del 5 por ciento.