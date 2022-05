Qué pasará con Coco, el perro varado en Ezeiza

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que el perro “Coco” quedará cumpliendo cuarentena y será vacunado contra la rabia en un espacio cedido por la Aduana, en la zona primaria del aeropuerto internacional de Ezeiza donde se encuentra en este momento.

“Coco” arribó con su dueño al aeropuerto internacional de Ezeiza, proveniente de Hungría, sin su Certificado Veterinario Internacional (CVI) y con su vacuna antirrábica vencida.

Según el organismo sanitario, “el animal no puede entrar al país porque se pone en riesgo a la población que tome contacto con el mismo, que en estas circunstancias es un potencial factor de riesgo ya que al tener la vacuna antirrábica vencida, podría incluso ser un portador de esta enfermedad que afecta a los humanos”.

Según el Médico Veterinario Matías Strasorier, del Senasa, Coco realizará una cuarentena de 10 días en un lugar con las condiciones óptimas, en un lugar consensuado entre Aduana y Senasa. "El dueño se hizo cargo del error que cometió y puso su buena voluntad para llegar a un acuerdo"

Durante 10 días será examinado constantemente y, luego se le aplicará la vacuna antirrábica correspondiente, afirmó el profesional en C5N. "A partir de ahí tendrá un control del que se hará reponsable Franco".

Franco, el dueño de Coco dijo que "estamos muy contentos ahora, después de lo que luchamos con el apoyo de la gente. No me voy a ir a Córdoba hasta ver que Coco esté bien alimentado y cuidado, recién ahí iré a Córdoba".

"El principal responsable fui yo y me hice cargo, pedí disculpas y pedí que por favor me ayuden a buscar una solución para que no deporten al perro. Agradezco a todos los que se han movido".

Responsabilidad del país de origen

En el ingreso del can no se cumplieron los requisitos sanitarios exigidos por el Senasa para la importación de perros y gatos, que se requieren para todos los ingresos desde cualquier país de origen. El país de origen (en este caso Hungría) es el responsable de autorizar el embarque de los animales con la documentación sanitaria exigida por el país de destino.