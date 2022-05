Amber Heard se quebró por los mensajes de Johnny Depp

En el último tramo del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp trascendieron varios mensajes intimidantes que el actor le mandó a la actriz luego de saber que había solicitado el divorcio y una orden de restricción contra él. Entre lo que escribió, había comentarios violentos contra ella, que se quebró al escucharlos.

Además, los mensajes que leyeron en los tribunales de Fairfax incluían amenazas directas al empresario Elon Musk, una de las personas que se sospecha mantuvo una relación con Heard.

La reacción de Heard al escuchar los violentos mensajes de Johnny

Amber Heard lloró en la audiencia de este miércoles cuando se leyeron en voz alta algunos mensajes de texto escritos por Johnny Depp, incluido uno en el que le deseaba la muerte y se refería a ella como “una cazafortunas”.

Durante el interrogatorio al que se sometió Depp, que finalmente respondió preguntas hechas por los abogados de Heard -en otro cambio de estrategia sobre la marcha de esa parte- el actor sugirió que algunos mensajes de texto que había en ese teléfono no fueron escritos por él.

Entre las frases que salieron a la luz de Depp figuran varias intimidaciones a Heard, la mayoría, posteriores a que ella pidiera el divorcio e impusiera una orden de restricción contra él. “Ella está rogando ser humillada por todo el mundo y lo conseguirá”, decía una de los textos que el artista le envió a un amigo.

El protagonista de Piratas del Caribe, además, se despachó contra su expareja. “No tengo piedad, ni miedo, ni una pizca de emoción, o lo que alguna vez pensé que era amor por esta buscadora de oro de bajo nivel que vale diez centavos por docena”, escribió.

También exclamó que no podía esperar a tenerla fuera de su vida. “Es una stripper de 50 centavos que no la tocaría ni con un maldito guante. Solo puedo esperar que se le active el karma y le quite el regalo del aliento”, enunció Depp. Al escuchar esa frase, Heard se quebró y se largó a llorar.

Qué dijo Johnny Depp sobre Elon Musk

Además de trascender el nombre de James Franco en el juicio, debido a una relación que mantuvo con Amber Heard mientras estaba casada con Johnny Depp, el empresario Elon Musk también aparece mencionado. Se cree que la actriz también tuvo un romance con él.

Depp, al tanto de esta situación una vez que Heard pidió el divorcio, escribió una dura amenaza contra el creador de la marca Tesla. Sin nombrarlo, pero haciendo referencia a él con un sarcástico apodo, el actor lo intimidó.

“Hay que ver si Mollusk tiene un par de... que venga a verme cara a cara. Le voy a mostrar cosas que nunca vio antes. Como el otro lado de su pene cuando se lo corte”, arremetió el artista. Al tomar la palabra, Depp dijo que no estaba orgulloso de su lenguaje en algunas partes de los textos y justificó: “Mi humor es oscuro”.

El proceso oral en el que se enfrentan Johnny Depp y Amber Heard termina este viernes. El actor le reclama a su expareja 50 millones de dólares por difamación, mientras que la actriz lo contrademandó por 100 millones de dólares.

Fuente: TN