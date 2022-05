Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie lo note

WhatsApp permite invitar a cualquier persona a un grupo, siempre que esa persona tenga activada la capacidad de aceptar esas invitaciones. Y, hasta el momento, no hay forma de abandonar grupos de forma anónima y sin dejar el mensaje de “salió del grupo”.

Afortunadamente, WhatsApp está trabajando para permitir que cualquier persona abandone los grupos sin que la aplicación lo especifique, una opción que los usuarios han solicitado durante mucho tiempo.

Y es que realmente será una opción muy útil. Cuántas veces una persona ha sido invitado a un grupo de WhatsApp que no tiene nada que ver con uno. Las fiestas a las que no se ha pensado ir, los grupos que crean los padres junto con los hijos del colegio, las invitaciones de la persona que no le cae tan bien a uno.

Cuando pasan todas estas situaciones, definitivamente uno piensa en salirse del grupo incluso antes de leer el primer mensaje, pero WhatsApp hasta la fecha no permite silenciar esta acción; quedando uno como que no quiere compartir el espacio con los demás.

Con esta pronta actualización, será realmente interesante abandonar un grupo de forma anónima y sin la necesidad de archivarlo para así perderlo de vista.

Sí se podrá salir de un grupo en modo ninja, pero solo una persona lo sabrá

WhatsApp introdujo recientemente importantes mejoras en sus grupos. Comunidades próximamente, también han ampliado el número de usuarios que pueden unirse a cualquier grupo de WhatsApp: hasta 512 personas. Además, la compañía ha comenzado a trabajar en una opción que ha comenzado a aparecer en el código de la versión web.

Primero, hay que recapitular. Cuando una persona se sale de un grupo de Whatsapp, la app siempre avisa que uno se ha retirado salido de dicho grupo, pero la novedad es que dejará de hacerlo.

WaBetaInfo está a cargo del descubrimiento de la novedad relacionada con los grupos de WhatsApp: como se muestra en su captura de pantalla, tomada de la versión web de la aplicación, WhatsApp ha incluido la omisión silenciosa de grupos en sus preferencias de mensajería.

Una vez habilitado, cualquiera puede abandonar el grupo sin que la aplicación notifique su salida, que es exactamente lo que ha sucedido hasta ahora. Por supuesto, esta novedad tiene un matiz importante.

Si bien WhatsApp no hará público que un usuario ha abandonado el grupo, sí lo hará con los administradores de dicho grupo. Es decir, no será completamente anónimo porque el propietario del grupo, y cualquiera que se haya convertido en administrador, sabrá cuando un integrante abandona el grupo.

Como suele ocurrir con las novedades que WhatsApp está probando a nivel de código, no se sabe cuándo habilitará la empresa la omisión de grupos anónimos. Actualmente está oculto en la versión web; definitivamente estará oculto en las versiones beta de Android y iPhone; en el futuro, eventualmente llegará a versiones estables de aplicaciones móviles. Tal vez cuando las comunidades se desplieguen de forma permanente.

Cómo evitar ser añadido a más grupos en WhatsApp

Si no se desea ser añadido a grupos sin un consentimiento de por medio, hay que ir a Ajustes > Cuentas > Privacidad > Grupos. Allí se puede configurar quién puede agregarte al grupo: Todos, Mis contactos (solo ciertas personas) o nadie.

En la opción ‘Mis contactos, excepto...’ es donde se puede elegir qué contactos pueden tener el permiso para agregarle a un grupo.

Si se selecciona ‘Todos los contactos’ (icono arriba a la derecha), nadie podrá añadirle al grupo y esta persona tendrá que invitar con un enlace para que uno mismo pueda aceptar y así unirse al grupo.

Fuente: Infobae