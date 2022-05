Piqueteros protestarán en las sedes de ANSES

Una vez más los piqueteros saldrán a la calle para protestar contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Alberto Fernández. Esta vez se manifestarán frente a las sedes de la ANSES de las principales capitales del país. La consigna principal es “por trabajo y salario, contra el hambre y la pobreza”.

A diferencia de marchas anteriores, el centro del conflicto no es el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, sino la Administración Nacional de la Seguridad Social. La Unidad Piquetera afirma que Anses, “mediante todo tipo de trabas, está dejando afuera del cobro a millones de personas que solicitaron el bono de ‘refuerzo salarial’ de 18.000 pesos que dispuso el gobierno, producto de una inflación enorme” y aseguran que dicha asistencia “no compensa esa inflación y aún así ni siquiera llega todos los que lo necesitan”.

Entre los argumentos, destacan que, “el organismo previsional recibió un total de 11,8 millones de solicitudes y 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad y otras causas” también “otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales correspondientes”.

Hace menos de un mes, en la Anses se recibió a una delegación de la Unidad Piquetera, encabezada por el dirigente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni. Denunciaban “problemas para inscribirse al bono” y exigieron que el beneficio sea “para todos, sin restricciones ni maniobras”. También afirmaron, como lo vuelven a hacer, que son “millones” lo que tienen inconvenientes para inscribirse en la página. Del encuentro salió una solución, al menos parcial, se mejoró el sistema informático y las demoras se suavizaron.

Hoy, vuelven a manifestarse en la calle porque entienden, “son más de cuatro millones de personas excluidas por estos mecanismos burocráticos” y que “hay más de dos millones de personas menos que el último Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”. Según Belliboni, esto quiere decir que “también se ajusta en el bono” y asocia este hecho al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cómo continuarán los reclamos de los piqueteros

La de hoy es la primera movilización después de la masiva Marcha Federal que los piqueteros realizaron entre el 10 y el 12 mayo y que finalizó frente a la Plaza de Mayo con la concurrencia de unas 150 mil personas que reclamaron trabajo y la apertura de los planes sociales.

Después de la manifestación frente a la ANSES, se votará la fecha para realizar un nuevo “plenario nacional” que va a tener entre sus ejes “el reclamo de un paro nacional y un plan de lucha, con pedido de reunión a la CGT y las CTA”.

El Polo Obrero impulsa “la continuidad de las medidas de fuerza frente al agravamiento de la situación social y un ajuste en los alimentos que se entregan a los comedores con un retraso de tres meses y un ajuste del 50 por ciento”.

Sobre este punto, Belliboni dijo que: “Por si fuera poco, el gobierno ajustador de Alberto Fernández continúa sistemáticamente retrasando la entrega de alimentos para los comedores y merenderos populares que suman cada vez a más personas en sus puertas, como resultado de la inflación que golpea a las familias, tengan o no trabajo”.

A lo largo de la Marcha Federal que cruzó al país, la Unidad Piquetera movilizó a unas 300 mil personas con cuatro consignas: “Aumento de salarios, nuevos puestos de trabajo, lucha contra la pobreza y el hambre”. A pesar de las movilizaciones, y el apoyo que recibieron por parte de movimientos sociales que forman parte del Frente de Todos, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois, los piqueteros no consiguieron ni un plan social más. “El gobierno no puede ignorar esta realidad, sin embargo, no hemos escuchado ninguna propuesta o convocatoria de reunión”, confirma Belliboni y repite que, por esta razón, se realizará “un nuevo plenario nacional piquetero para votar la continuidad del plan de lucha para impulsar un paro nacional y un plan de lucha”.

La consigna parece sencilla, pero de difícil concreción. En la CGT perdió fuerza hasta la idea de movilizarse contra la inflación, sobre todo entre los sindicatos albertistas que la componen.

