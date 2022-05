De Brito le respondió a la China tras la denuncia en redes

Unos besos en el after party del Martín Fierro, una declaración entre pícara y confusa, un menú íntimo en base a milanesas con ketchup, las señales comunes en una fiesta de cumpleaños. La relación entre Eugenia La China Suárez y el músico Rusherking, ex de María Becerra, venían dando indicios, más o menos velados de una incipiente de que todo marchaba sobre rieles, aunque faltaba una prueba más contundente.

En la edición del martes de LAM, mostraron que la ex Casi ángeles y el trapero dieron un paso más en este camino y pasaron la noche juntos en un hotel del barrio de Recoleta. El programa que conduce Ángel de Brito montó guardia en la puerta del lugar y mostró las imágenes de la mañana, con los protagonistas saliendo del lugar y verse sorprendidos porque tanto la camioneta de ella como el auto de el se los había llevado la grúa.

En ese momento, el cronista abordó a la pareja, sobre todo a la actriz, para realizarle una breve entrevista, buscando saber ante todo si confirmaban un noviazgo sobre el que cada vez hay más pistas. Sin embargo, ni ella ni él formularon declaraciones, apenas un “buen día” de cortesía de Eugenia antes de subir al taxi, seguida de un “cuidado” antes de cerrar la puerta. Esto se vio pasadas las 21 en el ciclo de América. Pero un rato antes, la China había subido a sus redes sociales un video en el que mencionaba un hilo de Twitter que hacía un repaso por diferentes momentos en el que se hablaba de ella en el programa.

“Resume lo que siempre digo del ensañamiento y el hostigamiento”, señaló la exATAV, aunque aclaró que no le hacía desde el lugar de víctima: “Me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de esto porque me cuesta”, reconoció en el video que subió a las historias de Instagram.

Con tono serio, la actriz continuó explicando por qué había decidido hablar del tema. “Es difícil, aunque a veces diga que las cosas no me afecten, que tengo una coraza, es feo y doloroso, y me siento avergonzada y triste muchas veces”, aseguró, y agregó que se sentía fuerte: “Ya pasé lo que tenía que pasar, ya me alejé de las personas que me tenía que alejar, estoy muy bien rodeada y en un muy buen momento”, afirmó.

En el mismo sentido, destacó que dentro de sus nuevas compañías la presencia de una bogado. “Estamos avanzando, ojalá que esto funcione y que nadie más pase por esto”, señaló. En unas historias posteriores, la actriz volvió a hablar de LAM, aunque sin mencionarlo: “Es el mismo programa que te agarra en la calle, con un micrófono en donde sea, y uno no contesta porque es lo mínimo que puede hacer, y no le contestás y se enojan”, expresó.

De vuelta a LAM, y tras mostrar los dos videos de la China, Ángel se tomó unos minutos para responderle. “Cada uno sabe lo que opina de la gente que está expuesta y cada uno elige también qué mostrar lo que tiene como conducta en la vida”, comenzó diciendo el conductor, que agregó que aún no había recibido una carta documento de la actriz, como se había rumoreado, cosa que sí llegó a manos de su compañera Yanina Latorre.

La respuesta de Ángel

“Me encantaría ir a la Justicia con la China, no tengo ningún problema en aclarar todo lo que quiera”, expresó el conductor, y se refirió a lo ocurrido días atrás. “Es la misma que me vino a buscar en los Martín Fierro y se puso a bailar toda la noche conmigo lo más bien. Después de hablar y discutir un poco me sacó a bailar ella”, reveló Ángel y se imaginó cómo sería el encuentro en Tribunales: “Me parece que un juez se va a cagar de risa cuando vea que la misma persona que te manda una carta documento te saca a bailar en una fiesta; que la misma persona que denuncia hostigamiento va a una fiesta con su nuevo novio en la que está lleno de prensa. No hay el más mínimo punto de coherencia”, aseguró.

Por su parte, Latorre realizó su defensa: “Yo hice un laburo periodístico, ni hostigamiento, ni obsesión. La noticia eran Wanda e Icardi y tengo todas las pruebas y nunca me pudo desmentir. No entiendo cuando se pone en víctima”, dijo la panelista. Y agregó: “Pampita no fue victima, Wanda no fue victima, Tobal no fue víctima, esta chica más que a la Justicia tendría que ir al psicólogo”, señaló.

Fuente: TELESHOW