La grúa les llevó los autos a la China Suárez y Rusherking

Eugenia La China Suárez y Thomas Nicolás Tobar, el rapero conocido como Rusherking venían dando indicios de estar comenzando una relación. El lunes por la madrugada post Martín Fierro se los vio a los besos en un after party de la entrega de premios confirmando los rumores que habían empezado a circular de un romance entre ellos que desde entonces no hizo otra cosa que ir en aumento.

A los pocos días, trascendió un almuerzo en la casa de ella con un menú muy particular: milanesas con salsa de tomate. El fin de semana, la cosa siguió en los festejos de cumpleaños de él en un bar, y si bien se guardaron de mostrarse juntos, las respectivas publicaciones en las redes sociales dieron por sentado que habían estado en el mismo lugar. Solo faltaban las primeras imágenes juntos en la vía pública, y llagaron este martes, en la pantalla de LAM.

En el programa que conduce Ángel de Brito en América montaron guardia en un hotel de la zona de Recoleta en el que se suponía que la actriz y el cantante estaban pasando la noche juntos. Durante un buen tiempo no hubo imágenes de los novios, que disfrutaban su intimidad puertas adentro del establecimiento. Pero afuera también pasaban cosas interesantes, y cuando apenas habían pasado las 8 de la mañana, las cámaras captaron cómo la grúa se llevaba el vehículo del trapero. Previamente, había hecho lo propio con la camioneta de la ex Casi ángeles.

Según el testimonio del cronista, que pasó la noche en el lugar, ambos cenaron en un restaurante y luego se dirigieron al hotel, del que recién salieron pasado el mediodía. Primero se vio a al actriz, vestida casi íntegramente de negro, con gorra y lentes oscuros, fumando un cigarrillo. Al rato apareció el trapero, con un conjunto deportivo azul y gorra blanca y enfilaron hacia la esquina para llevarse una sorpresa.

Como habían adelantado las imágenes, ni la camioneta de ella ni el auto de él estaban estacionados donde los habían dejado. Cuando llegaron al lugar, miraron en ambos sentidos como buscando una explicación y en cambio se encontraron con las cámaras y la presencia del cronista, que les informó lo sucedido y comenzó a preguntarles por su relación.

Sin emitir opiniones al respecto y apenas con unos saludos de cortesía, la actriz y el cantante cruzaron la avenida y se dispusieron a parar un taxi. Luego de un par intentos en vano, el trapero logró encontrar una unidad libre y se abalanzó sobre el vehículo. Subió él primero y atrás lo hizo la China, que se despidió del cronista con un “buen día” y le advirtió que iba a cerrar la puerta, en las únicas palabras que captó el micrófono.

Hilo de Twitter

Durante la tarde, la actriz compartió en sus historias de Instagram un hilo de Twitter que le habían enviado y que hacía un repaso por diferentes momentos en el que se hablaba de ella en LAM: “Resume lo que siempre digo del ensañamiento y el hostigamiento”, señaló la ex ATAV, aunque aclaró que no le hacía desde el lugar de víctima: “Me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de esto porque me cuesta”, reconoció en un video, en el que además se manifestó que sentía fuerte: “Ya pasé lo que tenía que pasar, ya me alejé de las personas que me tenía que alejar, estoy muy bien rodeada y en un muy buen momento”, afirmó.

Desde su programa, Ángel de Brito se tomó unos minutos para responderle. “Cada uno sabe lo que opina de la gente que está expuesta y cada uno elige también qué mostrar lo que tiene como conducta en la vida”, señaló el conductor, quien agregó que no recibió ninguna carta documento de la actriz como había trascendido aunque no tiene inconvenientes de enfrentarla en la Justicia: “Me encantaría, no tengo ningún problema en aclarar todo lo que quiera. Es la misma que me vino a buscar en los Martín Fierro y se puso a bailar toda la noche conmigo lo más bien. Me parece que un juez se va a cagar de risa cuando vea que la misma persona que te manda una carta documento te saca a bailar en una fiesta; que la misma persona que denuncia hostigamiento va a una fiesta con su nuevo novio en la que está lleno de prensa. No hay el más mínimo punto de coherencia”, afirmó.

Fuente: TELESHOW