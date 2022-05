Habló el abogado de Villa: “Él me dijo que fue todo consentido”

El abogado de Sebastián Villa, Martín Apolo, rompió el silencio y por primera vez habló de la causa en la que el delantero de Boca es investigado por abuso sexual. “Me dijo que el hecho no existió, que fue sexo consentido”, dijo en eltrece.

El martes, la médica que atendió a la denunciante declaró que no pudo constatar si hubo abuso.

“Sebastián y la denunciante nunca fueron pareja, quiero aclarar. Cuando hablé con él me dijo que nunca pasó lo que dice la denuncia, me dio su versión de los hechos, y los hechos no exitieron. Me explicó que fue sexo consentido”, contó.

Los chats que ponen en aprietos a Sebastián Villa

Este martes, se filtraron nuevos mensajes que el futbolista le mandó a la mujer que lo denunció por abuso sexual. “Tu a mí me quieres. Veámonos y hablemos”, decían los chats que difundió Rolando Barbano en Telenoche.

En otro, todavía más comprometedor, el colombiano se refirió a un hombre que habría escuchado gritos en el hogar de la denunciante: “Ahora estoy arreglando con el vecino que llamó a la poli”.

La conversación parece indicar que Villa intentó convencerla de que no haga la denuncia. Sin embargo, la mujer le respondió: “Fui demasiado buena ya. He tomado una decisión”.

Para el abogado, en los mensajes que se filtraron en las últimas semanas no hay nada que comprometa el jugador: “No noto ninguna conducta delictiva de esas capturas de pantalla”.

El atacante Xeneize está imputado en la causa por abuso sexual, violencia de género y tentativa de homicidio. Además, se le realizó una pericia psiquiátrica a la denunciante, y la misma determinó indicadores de abuso sexual.

Este martes por la tarde, la médica que atendió a la declaró que no pudo constatar si hubo abuso sexual.

Mientras la Justicia analiza el caso y determina los pasos a seguir, el futbolista sigue jugando normalmente en Boca y recibió el apoyo de Juan Román Riquelme y Jorge Bermúdez, dirigentes e ídolos del club. Incluso, el colombiano celebró el título obtenido el último domingo junto al líder del Consejo de Fútbol (CDF).