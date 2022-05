Raphy Pina, esposo de Natti Natasha, sentenciado a prisión

Después de varios meses, la Justicia determinó que Raphy Pina deberá ir a la cárcel por la posesión ilegal de armas. Las mismas fueron encontradas en abril de 2020, cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron su casa en Caguas, Puerto Rico.

Las autoridades indicaron que el productor musical y esposo de Natti Natasha tenía una pistola Glock 19 de 9mm, la cual estaba modificada, y una Smith & Wesson calibre 40. En el lugar también habían 526 municiones.

Este martes, el juez federal Francisco Besosa lo sentenció a 41 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada. El mánager, que además deberá abonar una suma de 150 mil dólares, tiene tiempo de entregarse hasta las 3 de la tarde.

La palabra de Raphy Pina antes de entregarse en la comisaría

Al salir del Tribunal Federal, en el Viejo San Juan, el productor prometió pelear por sus derechos mientras esté en prisión. “Mi familia no está preparada. Tenemos que dar batalla. Voy para mi casa para darle un beso a mi hija Vida. Me voy a cambiar y entregarme voluntariamente. Como todos conocen, voy a apelar. Yo soy una persona que no me rindo. Veo que tengo que seguir”, pronunció.

El hombre también aclaró que no es narcotraficante: “Les digo públicamente, este negocio no es de narcotráfico, este negocio no es de lavado de dinero. Me investigaron desde el 2018. Me han tratado de vincular de una manera u otra por mi bote, por mis lujos. Hoy me encuentro aquí, de pie, y lo digo públicamente, por ser productor de reguetón. No es por otra cosa más. No pudieron probar nada”.

Raphy Pina se despidió de la hija que tuvo con Natti Natasha. "Volveré", le prometió. (Foto: instagram/raphypina)

En sus redes, Pina le dedicó un mensaje a la nena que tuvo con Natti Natasha el año pasado y se quebró. “Hoy no me despedí de ti, porque volveré cuando estés despierta y te daré muchos besos. Te amo”, publicó junto a una foto de la beba.

Por último, les habló a sus seguidores: “¡Los quiero mucho! Nos vemos pronto. Gracias por sus oraciones”.