Todos juntos: El Polaco festejó su cumpleaños con sus ex

Apenas días después de que se conociera su separación de Barby Silenzi, El Polaco cumplió 35 años y lo celebró a lo grande, rodeado de su familia y, lo que más llamó la atención, de dos de sus ex: la bailarina y también Karina La Princesita, madres de Abril y Sol, dos de las tres hijas del cantante.

Lejos de toda polémica, el intérprete de “Deja de llorar” festejó en su casa con sus seres queridos y su entorno más cercano, dejando en claro, una vez más, que tiene la mejor relación con sus exparejas. La única gran ausente fue Valeria Aquino, la mamá de Alma, su segunda hija. Con ella, el vínculo siempre fue más tenso, e incluso Silenzi siempre la acusó de entrometerse en su relación de pareja. De hecho, Aquino no hizo mención al festejo en sus redes.

Pero lo cierto es que, feliz por este nuevo año que comienza, El Polaco decidió compartir con sus seguidores fotos y videos del festejo, en donde se lo ve junto a sus tres nenas y también junto a Helena, la hija que Barby tuvo junto a Francisco Delgado. “¡Qué los cumplas feliz, qué los cumplas papito, que los cumplas feliz!”, se lo escucha cantar con sus hijas a upa y a punto de soplar las velitas de la torta.

Además, Silenzi también se encargó de dedicarle un tierno mensaje a su ex. “Feliz cumple, baby”, le escribió junto a una foto de ambos, en una story que el cumpleañero replicó en su perfil.

Por otro lado, La Princesita también se hizo eco de la celebración en las redes y compartió en sus stories una imagen en la que se la ve muy compinche con Barby, y detrás se puede ver a Helenita y Alma. “En el cumple de El Polaco”, expresó la cantante de “Corazón mentiroso” junto al emoji de un corazón. Y en un gesto hacia ella, la exparticipante de La Academia replicó la story en su perfil.

Separación definitiva

Días atrás, Barby comunicó la separación definitiva con el artista, aunque aclaró que fue en buenos términos. Así lo había confirmado el miércoles Paula Varela vía Twitter: “Primicia de Socios del espectáculo, separación confirmada de Barby y el Polaco ¡Mañana te contamos todo! Los queremos, gracias Barby por tu honestidad”, escribió la panelista minutos después de finalizado el programa de El Trece y adjuntando una captura de un chat entre ella y la bailarina.

En esa conversación de Whatsapp, la ex Bailando responde la consulta de la periodista. “Sí, ya estamos separados definitivamente. Pero todo re bien. Todo desde el amor que nos seguimos teniendo, así que cada uno por su lado estamos bien”, explicó Silenzi.

En tanto, más tarde en Intrusos ampliaron la información. “Después de tantas crisis e idas y vueltas, la separación entre Barby Silenzi y El Polaco está confirmada. Me lo confirma ella, no me lo desmiente él, no me dijo que no como tal vez había hecho en otras oportunidades. Me dijo que prefiere no hablar de este tema, pero ella sí me lo dijo”, había detallado Gonzalo Vázquez. En tanto, Marcela Tauro sumó: “El click fue acá, con el móvil con Aquino”, aventuró sobre la entrevista que semanas atrás había concedido la ex del cantante al ciclo de América. “Ella siente que el Polaco no pone el coraje que tiene que tener para enfrentar la situación con su ex, que lo llame y le pida absolutamente de todo y él vaya y esté, le arregle la cañería, el inodoro...No le pondría el freno que ella necesita que le ponga y él no está muy presente con ella”, informó Vázquez.

Fuente: TELESHOW