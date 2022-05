Carina Zampini reapareció públicamente y habló de Rozín

Desde que se despidió en diciembre de El gran premio de la cocina, tras tres años y medio en el aire en la pantalla de El Trece, Carina Zampini no volvió a aparecer en los medios. Fiel a su bajo perfil, prefirió no exponerse, pero este domingo se la volvió a ver púbicamente en el Luna Park, en el marco del show que los Pimpinela brindaron para celebrar sus 40 años en la música.

Allí fue abordada por la cronista de Socios del espectáculo, quien le consultó sobre su situación sentimental, luego de que trascendieran rumores de romance con el periodista Federico Seeber. “Siempre está bien mi corazón por suerte, rodeada de mucha gente que amo, así que feliz. Estoy soltera, si esa es la pregunta directa. Soltera sin apuro”, señaló con su característico humor. Entonces, la movilera le informó sobre las versiones que indicaban que se había ido de viaje con un novio. “Se rumorean tantas cosas...pero no, estoy bien, tranquila, disfrutando de este rato, de estar en casa, de mis amigos, de mi hijo y de estar un poco recluida para adentro, ya que no estoy trabajando”.

En tanto, se refirió a su futuro laboral. “Estoy pensando en lo nuevo, tengo un contrato firmado con Kuarzo. Estamos viendo proyectos, sin canal definido, tirando ideas y armando cosas lindas. Cuando sepa algo les voy a contar”, cerró.

La muerte de Rozín

A mediados de marzo, luego de la muerte de Gerardo Rozín, la ex Dulce Amor había explicado por qué no estuvo presente en el homenaje en La Peña de Morfi, programa que supo conducir con el recordado productor. “Para los que me preguntaban en el #AngelResponde por Carina Zampini y su ausencia en el homenaje a Rozín, le pregunté y me respondió que prefirió transitar este hecho en privado”, dijo el conductor de LAM en su Instagram. La conductora de El Gran Premio de la Cocina le dijo: “Son situaciones de la vida, como tantas otras, que prefiero transitar en forma privada, y hacer ciertos procesos a mis tiempos, solo eso”.

En diciembre, la también actriz se había mostrado muy conmovida en el último programa de El gran premio de la cocina. “Estamos todos un poquito tristones, así venimos estos últimos días, y en un punto pienso que está bueno, porque tiene que ver con los felices fuimos todos”; destacó en el comienzo de su discurso de cierre. “Nos vamos a llevar esta experiencia guardadita en algún rincón del alma”, agregó, antes de pasar lista por todos los que formaron parte del ciclo.

“En lo personal estoy profundamente agradecida a todos los que están acá que son un montón y a todos los que pasaron y que fueron parte y dejaron su granito de arena: directores, iluminadores, sonidistas, musicalizadores, editores, productores, a todas las áreas, maquillaje, vestuario, a la gente de limpieza y al equipo técnico”; enumeró la actriz con la voz entrecortada por la emoción.

Luego de una pausa, se refirió al jurado integrado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. “Estos tres genios, hemos hecho un gran trabajo, sabemos lo que transitamos y eso nos tiene felices”, señaló, y continuó con su lista procurando no olvidarse de nadie. “A los participantes que fueron los verdaderos protagonistas de estas tardes. A todos los jurados que fueron parte”, añadió. Y allí hizo una pausa, miró a cámara para la dedicatoria más sentida: “A ustedes, porque eligieron compartir nuestras tardes por 842 programas, gracias a todos”, cerró.

