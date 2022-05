"Jaldo se afianza cada día como candidato a Gobernador"

Para el intendente de Famaillá, José Orellana, no hay dudas que el candidato a gobernador por el peronismo para el 2023 es Osvaldo Jaldo, al considerar que "Jaldo se afianza cada día y así lo va definiendo Juan Manzur, en un acuerdo bien entendible y solo resta saber quién será el compañero de fórmula. Habrá que ver qué decide Manzur porque tiene un amplio espectro de posibilidades, incluso de ser candidato a Presidente de la Nación".

Al parecer, la interna entre Jaldo y Manzur fue superada, a tal punto que Orellana manifestó que "Osvaldo Jaldo se afianza como candidato a Gobernador, porque así lo expresa Juan Manzur, y nosotros también acompañamos esa decisión de quien lidera y conduce el peronismo, y hasta acá lo más conveniente y razonable es que el peronismo esté unido".

Estimó que en caso de que Manzur no sea el compañero de fórmula, tal vez ese lugar lo pida algún intendente pero también consideró que "sonarán muchos nombres y que la única verdad se conocerá cuando se presente la lista de candidatos y ese día sabremos quién acompaña a nuestro candidato a gobernador y que hasta acá todo indica que será Jaldo".

Sostuvo que "a partir de ahí, el peronismo se acomoda solo porque esta no es una PASO. No habrá elecciones internas, porque todos los que estamos abajo de la fórmula a gobernador y vice, se presentará como candidato y todos tiramos los votos para la fórmula de gobernador y vice, porque lo más saludable para el peronismo es que no salgamos divididos".