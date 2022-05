Arana habló después de la grave acusación de Gaetani

El viernes por la noche, Romina Gaetani pasó por LAM y volvió a reavivar una vieja polémica con Facundo Arana. Tras lanzar algunas declaraciones explosivas, el tema volvió a instalarse en los medios y, esta mañana, el actor decidió salir a dar su propia versión de los hechos: “Es un tema muy serio que no quiero banalizar”, dijo de entrada.

“Me encontré con situaciones y una cierta violencia de su parte dentro de la novela (Noche y Día) que no estuvo buena. Él tuvo actitudes violentas conmigo, de griterío, de palabras que no están buenas, de golpes en la mesa. Que alguien te diga: ‘si fueras hombre te cagaría a trompadas es un montón, ¿no?’”, había dicho Romina Gaetani en el ciclo de América.

Sin embargo, lo que generó un fuerte revuelo fue un hecho que la actriz compartió y que nunca había contado hasta el momento: “Después nos encontramos en Carlos Paz, estábamos los dos haciendo temporada y en pleno brindis por Navidad (al oído y con una sonrisa), me dijo: ‘¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?’”, reveló ante el pleno asombro del conductor del programa, Ángel de Brito, y de todas sus panelistas.

Sus dichos tuvieron un fuerte impacto a nivel mediático y esta mañana, sorpresivamente, el acusado quiso dar su versión de los hechos públicamente. Todo sucedió en Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de eltrece.

Mientras estaban haciendo los “Escandalones”, los conductores decidieron interrumpir lo que tenían pautado por un sorpresivo llamado que sacó a Luli Fernández del estudio. “Más allá de respetar la palabra de una mujer que está denunciando maltrato y violencia, queríamos la palabra de Facundo Arana. Cuando estábamos en el corte, Facundo la llamó a Luli, que había intentando comunicarse con él esta mañana”, anunció Lussich.

Inmediatamente, la modelo tomó la palabra y contó qué fue lo que charló con el actor. “Me sorprendió su llamado, él quería hablar conmigo. Me dijo un montón de cosas que pidió que no cuente y lo voy a respetar pero sí lo que me dijo es que para él esto fue totalmente sorpresivo y le generó un profundo dolor porque la quiere mucho y la respeta mucho a Romina”, señaló.

Qué dijo Arana

Ante la atención de sus compañeros, la panelista aseguró que Arana no estaba dispuesto a salir al aire pero transmitió una por una sus palabras: “Me dijo que no tienen registro de haberle dicho la frase que hizo mención Romina pero que, de todas maneras, independientemente de sus palabras, esto para él es un tema muy serio que no quiere banalizar. Que no lo van a ver dando ningún testimonio, ni exponiéndose delante de una cámara pero que si está siendo muy cauto sobre qué pasos va a seguir y que las novedades nos las vamos a enterar por abogados seguramente a través de un comunicado escrito”, lanzó, dando cuenta así que el actor no piensa quedarse quieto.

“Que este es un tema que no se banaliza, que lo angustia y que no lo hace tanto por él pero sí por sus hijos y su mujer. Porque ya son grandes, ven todo y quiere preservarlos. Quiere que las cosas se tomen con seriedad y sean claras”, remató contundente.

Tras contar que la charla duró “un largo rato”, Luli advirtió que lo notó sorprendido por las declaraciones de Romina. “Me dijo que tenía un gran cariño por ella. Que tenían una relación de confianza y de decirse cosas”, agregó dando cuenta del asombro que sus dichos generaron en él.

Inmediatamente, Adrián Pallares recordó cuando comenzó todo. “Fue mientras grababan Noche y día. Ella se fue cuatro meses antes por sus problemas de salud y la muerte de su padre, que la afectó considerablemente. Y Florencia Raggi, que tenía un papel secundario, quedó como la pareja de Arana”, rememoró el conductor.

La palabra de Romina Gaetani

Por su parte, la actriz habló del tema con Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, por América, y aseguró que no tiene miedo. “Las mujeres tenemos que dejar de temer”, afirmó.

“Romina, impactaste a todos con tus declaraciones”, la encaró Guatti, “Me salió desde las tripas”, respondió la actriz, y agregó de inmediato: “El cuerpo habla, y cuando el cuerpo tiene que hablar, hay que hacerlo. A veces es ese segundo, donde una tiene que hablar. Si me decís que te tengo que repetir algo, es como que ya no es lo mismo”, explicó en relación a por qué habló en LAM de aquel conflicto con Arana.

Luego aclaró que es una mujer muy vergonzosa y reservada, “incluso poco quilombera”. En ese momento, Guatti intervino y acotó: “Hasta hoy”. De inmediato, Gaetani se corrigió y admitió: “Es cierto, puede haber algo de quilombo [en esto]. Es verdad”.

“¿Más en frío tomás dimensión de lo fuerte de tus declaraciones y del impacto?”, le preguntó el periodista. “Todavía no tomo dimensión de nada. Todavía estoy en caliente, pero bien”, respondió. “No tuve miedo en contar nada. Quizá la palabra no es miedo, no sentí incomodidad”, detalló sobre la entrevista en LAM donde habló de Arana y dijo que no tiene miedo de represalias por sus dichos.

“No temo. Las mujeres tenemos que dejar de temer. En mi vida personal, independientemente de mi profesión, donde pude haber pasado momentos no gratos, tampoco he temido”, concluyó.

