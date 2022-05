Montaner y Tinelli compartieron un íntimo asado familiar

Este domingo, Ricardo Montaner y Marcelo Tinelli unieron a sus familias y decidieron compartir un íntimo asado en la casa que el cantante tiene en Nordelta. Lejos de toda “rivalidad” televisiva -el año pasado compitieron mano a mano cada uno con su programa, La Voz Argentina y Showmatch- ambos disfrutaron del clima soleado junto a sus hijos y lo hicieron saber a través de las redes sociales, donde tienen millones de seguidores.

“Cuando la familia se junta‚ se hace fuerte y cualquier meta se alcanza, cualquier inconveniente se libra y se supera. Vivir en modo felicidad hace la diferencia… Juntarnos alrededor del asado fue la excusa perfecta para renovar los votos de amistad que hicimos al principio de los 90’s…Te quiero amigo mío Marcelo Tinelli …gracias por venir”, escribió en Instagram el intérprete de Castillo azul junto a una postal en la que veía a todos los presentes: Ricky junto a Stefi Roitman, Mau y Sara Escobar, y cuatro de los hijos del conductor, Micaela, Francisco, Juanita y Lolo.

Candelaria no pudo unirse a la reunión porque se encuentra de viaje en España junto a su novio, Coti Sorokin, al igual que Evaluna y Camilo, que tampoco están en Argentina. Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de Alejandro Sanz. “Viva la familia”, expresó el español.

En tanto, el hombre de Bolívar también posteo la misma imagen en su perfil y expresó: “Maravillosa tarde de domingo con los Montaner y los Tinelli. Gracias querido Montaner por la invitación. Tenés una familia hermosa. Lindísimo haber compartido un asadazo con Mau y Ricky, Stefi Roitman, Sara Escobar Mica Tinelli, Fran Tinelli, Juani Tinelli y Lolito. Los amamos”.

Esta publicación también se llenó de comentarios, en particular de los protagonista del encuentro. “¡Qué hermoso rato!”, escribieron los hermanos Montaner, mientras que Ricardo comentó: “Cuando la familia se junta, se potencia... No te lo dije, pero qué hermosos hijos formaste, te felicito, son todos de corazón hermoso y genuino… un abrazo”. Cande, que no pudo estar, también dejó su saludo: “¡Qué lindo!”, escribió la influencer. Y Stefi dejó su cariñoso comentario: “Qué hermosa tarde, nosotros a ustedes”. Además, ambos padres de familia replicaron la imagen en sus respectivas stories, al igual que la mayor del clan Tinelli, que expresó: “Domingo hermoso”.

Serie de los Montaner

Días atrás, se supo que los Montaner tendrán su propio reality. Entre otras cosas, se conoció que la serie será un documental “sin libreto” en el que mostrarán de forma “más profunda” que en las redes sociales cómo es su día a día. En cada uno de los capítulos -aún no confirmaron cuántos serán- se revelará la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de toda la familia. Incluso se verán detalles de momentos importantes por primera vez, como el anuncio y los embarazos de Evaluna y el de Sara -la esposa de Mau-, y el casamiento de Ricky con Stefi, entre otras cosas.

¿Dónde y cuándo ver Los Montaner? Según el trailer y la promoción que realizaron los integrantes de la familia, la serie se podrá ver por Disney Plus. En cuanto a la fecha del estreno, este primer avance anuncia que será: “Muy pronto”.

Por su parte, en los últimos días Marcelo también compartió una comida familiar. En esa ocasión, estuvieron presentes sus descendientes y sus yernos, los novios de sus dos hijas mayores: el futbolista Lisandro Lincha López y el músico Coti Sorokin. “Lo importante es la familia. Parecemos los Benvenutto o más de mi época, Los Campanelli. Hermoso encuentro con mis 5 hijos y mis dos yernos. Gracias por la invitación @candelariatinelli y @cotioficial. Felices junto a Lolo, @micatinelli @Linchalopez2 @frantinelli1 y Juanittinelli1. Los amo”, escribió Marcelo en un posteo de Instagram, en el que publicó una foto de la comida íntima.

