El gesto de Susana Giménez a Rial, con insulto incluido

Susana Giménez le respondió afiladísima a Jorge Rial por vaticinar que le iba a ir mal haciendo teatro en Uruguay. La diva de los teléfonos lo insultó en una nota e incluso le dedicó un picante gesto.

Ante la cámara de Intrusos (América TV), Susana Giménez se mostró muy risueña mientras salía de una cena con amigas y se refirió primero al vestido que usó en los Martín Fierro el domingo 15 de mayo. "Menos mal que gustó porque me salió carísimo", bromeó la diva. Luego, aseguró que le escribió a Mirtha Legrand por su Covid positivo y expresó: "La amo con toda mi alma". Y agregó: "Yo estoy bien, si tuve un Covid mortal. No me contagio ni puedo contagiar a nadie".

Por último, el cronista le consultó: "Viste que Rial habló sobre el teatro que vas a hacer en Uruguay...". Sin dudarlo, la conductora disparó: "Pero que se vaya a la mierd*". Acto seguido, le hizo el gesto de "fuck you" con el dedo mayor y gritó: "¡Mirá Rial, mirá...!".

Qué dijo Jorge Rial sobre Susana Giménez

El pasado martes 17 de mayo, en LAM (América TV) pusieron al aire una nota con Jorge Rial, en la cual arremetió duramente contra Susana Giménez. "¿Quién es la diva número uno para vos, Jorge?", le preguntó Alejandro Castelo, el cronista del ciclo, al conductor de Argenzuela (Radio 10). "Mirtha es la número uno. Porque una diva no es solamente la luz, es el ejemplo. Mirtha tiene 95 años. Sigue laburando, en la pandemia se la bancó, la respetó, cuando se tuvo que vacunar se vacunó, no putea al país...", destacó Rial y reiteró: "Para mí es la gran diva, lejos. Más que Susana".

Acto seguido, enumeró las razones por las cuales no quiere a Susana Giménez. "Susana no me gusta lo que dice, cómo lo dice, me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve, porque decir eso es hablar de todos nosotros", expresó Jorge en referencia a los dichos de la diva sobre Argentina y el actual gobierno. "Le va a ir mal en el teatro en Uruguay. Allá siempre a los argentinos les va mal. Es su elección y está bien, pero está un poco zarpada", cerró Jorge Rial.

Cabe recordar que los conductores mantienen una fuerte enemistad desde hace tiempo y la cual incrementó en agosto de 2021, cuando Susana se burló por el final abrupto de TV Nostra, el ciclo de Jorge en América TV.

Fuente: Exitoína