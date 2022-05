Se reabre el programa Mi Pieza: créditos de hasta $240 mil

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reabrió desde hoy la inscripción para el programa Mi Pieza, que está a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Se trata de un programa destinado a mujeres mayores de 18 años que residen en barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y permite acceder a financiamiento para realizar refacciones o ampliaciones en sus viviendas.

Este programa está enmarcado en la política de integración social y urbana de los barrios populares, villas y asentamientos de todo el país que lleva adelante la SISU a través de proyectos de urbanización, creación de lotes sociales con servicios y masivos mejoramientos habitacionales.





Para inscribirse deben acceder a https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza

Las beneficiadas accederán a 100 mil o 240 mil pesos que les serán entregados en dos cuotas del 50% a través de ANSES. La primera cuota será para el inicio de la obra mientras que la segunda la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Aportes

Hasta el momento, hubo 140 mil mujeres que accedieron al programa, para el cuál se destinó una inversión de 32 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), conformado por el 15% del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas y el 9% del impuesto PAIS.

¿Quiénes se pueden anotar?

Mujeres de más de 18 años, argentina o con residencia permanente, y que sean residentes de un Barrio Popular del RENABAP. Deben contar con Certificado de Vivienda Familiar. Se permite una única inscripción por Certificado.

¿Si ya salí sorteada puedo volver a anotarme?

No. Solo pueden anotarse las mujeres que nunca se inscribieron a Mi Pieza.

¿Si ya participé de un sorteo y no salí ganadora tengo que volver a anotarme?

Si ya te inscribiste y no saliste sorteada, NO es necesario que vuelvas a inscribirte. Si pasas las validaciones necesarias participarás del próximo sorteo.

¿Cómo funciona Mi Pieza?

Una vez realizado el sorteo, las ganadoras cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular. Quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

¿Qué obras pueden realizar?

Mejoramiento de techo / pared / piso / aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.