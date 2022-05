Cómo está la situación de inseguridad en Tucumán

El fallecimiento de Guillermo Sahad causó una fuerte conmoción en Tucumán. El delivery de 60 años murió de un paro cardiorrespiratorio el pasado viernes, luego de estar internado desde el miércoles por el ataque de dos delincuentes que quisieron robarle la moto mientras trabajaba.

Por este motivo, hablamos con el legislador Walter Berarducci quien aseguró que "se demuestra, una vez más, la total falta de políticas públicas, nadie pone las cartas sobre la mesa. Todos los días hay noticias de estas caracteriscas, no se garantiza el orden y la seguridad en la provincia".

Canelada y su pedido al ministro Agüero Gamboa

El legislador José María Canelada solicitó la presencia en la Legislatura del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, tras el asesinato del cadete.

"Los tucumanos ya no hacen las denuncias porque no creen en nadie, los policías no le dan seguridad a los ciudadanos. Necesitamos no sólo que dé explicaciones de este terrible hecho, sino también que nos venga a decir qué piensa hacer para contrarrestar la inseguridad en Tucumán, que explique qué hará, la situación es grave, no puede estar escondido", sentenció.