Analía Franchín quedó eliminada de Masterchef Celebrity

Después de haber obtenido el Martin Fierro de Oro en la entrega de premios que organizó APTRA la semana pasada, este domingo se retomó la competencia de Masterchef Celebrity, la revancha, en donde quedan apenas cinco participantes en carrera. A un paso de las semifinales, Analia Franchin, Sofia Pachano, Juariu, Joaquín Levinton y Vicky Xipolitakis se enfrentaron en una complicada noche que los exigió al máximo.

En este sentido, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui les anunció la consigna de la noche, que consistía en replicar a la perfección una de las cuatro cajas con masitas finas y secas que les presentaron. Fue el azar el que determinó qué masas prepararía cada participante: a través de una ruleta, cada uno obtuvo el tipo de pastelería que debía elaborar. Y luego contaron con 75 minutos para llevarla a cabo.

Antes, sin embargo, debieron pasar por el mercado para conseguir los ingredientes. Allí todo fue un caos, a punto tal que los gritos de los concursantes -que estaban desesperados por conseguir todo lo necesario para su receta- hicieron estallar a Santiago Del Moro, que en un momento se tapó los oídos y exclamó: “¡Cállense la boca!”. “Como que pusimos un poquito nervioso a Santiago, ¿no?”, admitió la hija de Aníbal Pachano en el backstage.

En tanto, y una vez que terminaron los tres minutos que tenían para recoger los ingredientes, llegó el momento en el que tuvieron que poner manos a la obra. “¡Se encienden las hornallas más famosas del mundo!”, anunció el conductor. La prueba no era nada sencilla, por lo que muchos participantes tuvieron inconvenientes, especialmente con la cocción de las masas. Pero sin dudas el instante de mayor tensión se dio cuando a Franchín se le cayó al piso gran parte de su pastelería.

Masitas al piso

Todo sucedió cuando la panelista sacó su bandeja del horno, la apoyó en una mesada y, en un mal movimiento, se le desplazó y todo terminó cayéndose. “¡No!”, gritó desesperada. “No me puede pasar esto. Se me apodera el espíritu de la Gunda”, comentó decepcionada en el detrás de escena, haciendo referencia a la situación similar que vivió Claudia Fontán en la segunda temporada, cuando levantó del suelo su caramelo y fue duramente sancionada.

“¿Qué hago, lo agarro o no lo agarro? No, no”, dudó por un momento en el backstage. “Armaré los otros”, decidió finalmente. “Tengo unos enfriando, pero no completo la caja. No voy a hacer la gran Gunda”, le dijo a Martitegui, quien la comenzó a alentar para que siga. “Tengo que hacer algo con lo que tengo, porque no puedo no presentar nada. Mi dignidad no me permite no presentar una caja”, sostuvo. Sin embargo, mientras trataba de seguir con la consigna, se siguió lamentando: “¡Cómo se me cayó la caja al piso y la re p...que lo parió!”.

Finalmente, el tiempo se acabó y comenzaron con las devoluciones. “Las sacaste en el punto justo. Pero pasa, te distraés, agarrás, te quemás, ¿y qué vas a hacer? ¿la vas a sostener? No, es instinto. Está muy rico, una pena la cantidad”, le dijo Betular, y sus colegas coincidieron con él.

Luego de considerar a Sofía y a Vicky como las mejores de la noche, y también de salvar a Juariu, el mano a mano final quedó entre Analía y Joaquín. “Tuvimos un gran debate para tomar esta decisión, pero la tomamos. El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity, la revancha es....Analía”, anunció el ex Bake Off.

Luego de unas conmovedoras palabras del jurado hacia ella, la flamante eliminada se despidió del reality: ”Me parece totalmente justo y eso demuestra la trasparencia del certamen y, como siempre dicen, el peor plato se va. Los quiero, los amo, gracias Masterchef por bancar mi intensidad, y a mis compañeros”.

